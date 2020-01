Blessure de Zion Williamson: la star des Pélicans fera ses débuts le 22 janvier

Zion Williamson est de retour. Le choix n ° 1 du repêchage général de la NBA devrait jouer le 22 janvier le premier match de saison régulière de sa carrière contre les Spurs. L’ancienne superstar de Duke a déchiré son ménisque pendant la pré-saison, a été opérée en octobre et n’a pas encore retourné.

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans attendent patiemment le retour de Williamson. Les Pélicans possèdent l’un des pires records de la NBA avec 15-26 au total, mais ils ont mieux joué ces derniers temps, remportant sept de leurs 10 derniers matchs.

Quand Williamson a-t-il déchiré son ménisque? Comment est-ce arrivé?

On sait peu de choses sur la façon dont Williamson s’est blessé. Aucune pièce singulière ne l’a fait sortir. Au début, les pélicans ont retiré Williamson du fait d’une douleur au genou, ignorant l’étendue de sa douleur. On pense qu’il l’a déchiré le 13 octobre, lors d’un match de pré-saison contre les Spurs.

La taille de Williamson a été une cause majeure de discours autour de la ligue. Il est coté à 6’6 et 284 livres – c’est un mur absolu. Ce poids inscrit était le deuxième poids le plus lourd de la NBA à commencer la saison, derrière seulement 7’3 Boban Marjanovic. Certains croient que son cadre massif a contribué à la blessure.

Williamson a été opéré le 21 octobre et, à ce moment-là, la Nouvelle-Orléans a annoncé que son calendrier de retour était estimé à six à huit semaines. Le jour de Noël fait neuf semaines et deux jours depuis cette annonce.

Quel est le statut de Willamson?

Williamson sera sur le terrain le 22 janvier contre les Spurs. Il se rapproche pour revenir, mais les Pélicans vont être aussi prudents que possible avec lui pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est leur avenir. Après avoir perdu Anthony Davis à cause du commerce forcé, Zion est le nouvel espoir de la Nouvelle-Orléans. Deuxièmement, les pélicans puent totalement. Commençant 8-23, ils avaient le quatrième record de la ligue, et une défense que même Williamson ne peut pas sauver. Inutile de précipiter le jeune de 19 ans.

Cependant, il se fraye lentement un chemin dans le jeu. Récemment, Williamson a été revu en train de tirer, et il est revenu à des exercices de «mise en charge».

“Nous sommes très heureux de savoir où il en est”, a déclaré le directeur des opérations de basket-ball de Pelicans, David Griffin, le 17 décembre, par ESPN. «Il a fait de très bons progrès. Je sais que nous avons atteint le point des huit semaines, et tout le monde est prêt à le voir. Je pense que nous sommes encore un peu loin, mais aujourd’hui était un très grand premier pas.

«C’est un moment important pour lui car il est entièrement porteur. Si nous allons voir un revers, ce serait maintenant. Les coéquipiers, la façon dont ils lui ont répondu, la joie qu’il a quand il est au sol est évidente. Et nous en avons évidemment besoin. “

Maintenant quoi?

Williamson est de retour à l’entraînement, donc la Nouvelle-Orléans s’est sentie à l’aise de revenir juste après la barre des 50% de la saison.

En l’absence de Williamson, Brandon Ingram s’épanouit enfin en All-Star pour les Pélicans. Il a une moyenne de 25 points sur 49% des tirs sur le terrain et mieux que 40% des tirs à trois points sur six essais par match. Lonzo Ball a aussi bien joué ces derniers temps

C’est si bon de retrouver Williamson.