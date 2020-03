Blue Coats annonce que Zhaire Smith et Marial Shayok rejoindront bientôt Sixers

Alors que les Philadelphia 76ers poursuivent leur saison après un difficile road trip en Californie, leurs jeunes gars pourraient bientôt être sur la bonne voie.

L’homme de deuxième année Zhaire Smith et la recrue Marial Shayok sont deux des meilleures perspectives dans le système de l’équipe et ils ont passé la majorité de la saison avec l’affilié de l’équipe de la G League, le Delaware Blue Coats. Cependant, ils sont tous prêts à rejoindre les Sixers une fois la saison de la Ligue G terminée.

“Ils augmenteront tous les deux”, a déclaré l’entraîneur des Blue Coats, Connor Johnson. «Ils réintégreront l’équipe et je pense que ce sera bien.»

Shayok a une moyenne de 22,8 points et 5,7 rebonds en 33 matchs au Delaware tandis que Smith affiche une moyenne de 13,2 points et 3,3 rebonds alors qu’il poursuit sa rééducation.

Beaucoup de regards se tournent vers Smith qui était un choix de première ronde des Sixers lors du repêchage de 2018, mais des blessures et une réaction allergique l’ont quelque peu déraillé. Maintenant, avec le Delaware, il peut se retrouver et finalement rejoindre les Sixers.

“Ici, il s’agit de profiter de toute l’expérience que vous pouvez jouer”, a ajouté Johnson. «Il a joué quelque chose comme 35 minutes la nuit dernière, nous avons un back-to-back ici où ils joueront à nouveau une tonne, puis il revient avec l’équipe et comprend où il s’intègre là-bas et ce qu’il doit faire travailler et améliorer. Pour les séries éliminatoires ou vraiment pour l’année prochaine aussi. “

Les Blue Coats accueillent le Lakeland Magic à 14 h 00. EST du 76ers Fieldhouse à Wilmington. C’est une autre occasion pour les deux joueurs de faire leurs preuves.

