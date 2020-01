Blue Coats, filiale de Sixers G League, acquiert Justin Robinson

Alors que les Philadelphia 76ers continuent leur bref voyage de trois matchs sur la route, leur affilié de la G League a fait un pas. Les Delaware Blue Coats ont réclamé à Justin Robinson des dérogations de la part de Capital City Go-Go, la filiale des Washington Wizards.

Robinson a disputé 18 matchs avec le Go-Go et a récolté en moyenne 14,2 points et 6,3 passes décisives et il a marqué à deux chiffres pour tous, sauf deux de ces matchs. Il a également disputé neuf matchs avec les Wizards et il a en moyenne 1,4 point et il a fait trois de ses cinq tentatives de profondeur au cours de ces matchs.

Dans un mouvement correspondant, les Blue Coats ont dû renoncer au produit de Philadelphie, Isaiah Miles, qui est allé à St. Joseph’s. Il a marqué en moyenne 6,1 points et 2,2 rebonds en 11 matchs avec le Delaware et il a vu une action de pré-saison avec les Sixers.

Alors que les Blue Coats continueront de se concentrer sur le développement des jeunes joueurs Zhaire Smith et Marial Shayok, cela permet d’avoir plus de talent dans le système. Robinson peut offrir plus de points et de tir depuis le périmètre.

Il sera disponible pour le prochain affrontement du Delaware avec le Memphis Hustle mercredi.

