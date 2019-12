Blue Coats tombe sur l'ancien gardien des Sixers Isaiah Canaan, Kings à Vegas

Alors que les Delaware Blue Coats entamaient jeudi la NBA G League Showcase à Las Vegas, ils ont rencontré l'ancien gardien des Philadelphia 76ers Isaiah Canaan et les Stockton Kings et Canaan étaient trop manipulateurs.

L'ancien gardien des Sixers, qui a passé 1,5 saison à Philadelphie au milieu de la décennie, a incendié les Blue Coats pour 39 points sur le banc alors que Stockton a remporté une victoire de 127-120 en prolongation contre le Delaware. Canaan n'a pas nécessairement bien tiré, 11 pour 30 au total, mais il a abattu six 3 points et les Blue Coats n'ont pas pu le surmonter.

Le produit des Sixers, Shake Milton, a récolté 27 points, six rebonds et six passes pour mener le Delaware, tandis que la recrue Marial Shayok a marqué 22 points avec six rebonds, Jonah Bolden a également récolté 22 points et sept rebonds, et Zhaire Smith a récolté 15 points. Les Blue Coats ont construit une avance à deux chiffres au premier trimestre, mais Stockton y est retourné et ils n'ont pas pu récupérer et s'accrocher à celui-ci.

Le prochain match prévu des Blue Coats est prévu pour le 27 décembre contre les College Park Skyhawks.

.