Bogut pense au retrait après le report des JO

La crise sanitaire mondiale coronavirus Cela a causé tous les sports du monde à être affectés en raison de la quarantaine en place dans la plupart des pays de la planète. L’une des compétitions concernées a été Jeux olympiques de Tokyo, qui devait initialement se tenir fin août prochain.

Il y a quelques semaines, le Comité International Olympique a confirmé que les Jeux Olympiques étaient reportés à 2021, date à laquelle le monde est probablement parvenu à revenir à la normale. Cette décision a affecté la carrière de nombreux athlètes.

Sept ans plus tard, la légende raconte que la jante résonne encore de cette confiture @andrewbogut– Premier tour de la Conférence de l’Ouest 2013 || #WarriorsArchive pic.twitter.com/x6pSTmQa2t – Golden State Warriors (@warriors) 19 avril 2020

Parmi ces athlètes, Andrew Bogut, champion de la NBA en 2015 avec les Golden State Warriors et actuel joueur des Sidney Kings d’Australie. Le centre de 35 ans dit qu’il avait prévu de jouer aux Jeux avec l’équipe australienne, mais maintenant, il envisage plus que jamais sa retraite:

“Je n’ai pas beaucoup pratiqué le basket-ball depuis la fin de la saison, vraiment. Pouvoir embrasser mes enfants et leur dire bonne nuit est actuellement la chose importante, et c’est ce que j’apprécie vraiment et je m’inquiète. En ce moment, je ne sais pas si mon physique durera encore un an.” Plus. Je peux sortir du lit et jouer à un jeu, mais en m’entraînant cinq ou six fois par semaine, je ne pense pas que mon corps le permettra. “

“L’équipe que l’Australie peut avoir avec la présence de Ben (Simmons) peut être l’une des meilleures de notre histoire. En faire partie est quelque chose que j’aimerais vraiment, mais le corps est ce qu’il est et je ne vais pas trop le forcer. “

