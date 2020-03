Bojan Bogdanovic établit un sommet en carrière contre Sixers

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixé à au moins 30 jours jeudi – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus dans le Aux États-Unis, aucun match des Brooklyn Nets ne sera joué pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, Nets Wire mettra chaque jour en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Sur 15 mars 2016, Bojan Bogdanovic a eu une performance offensive qu’il doit encore reproduire, même si ses chiffres ont régulièrement augmenté depuis que les Brooklyn Nets l’ont échangé au milieu de la saison 2016-17.

La formation de départ de Brooklyn dans ce match 2015-2016 contre les Philadelphia 76ers était Bogdanovic, Brook Lopez, Thaddeus Young, Wayne Ellington et Donald Sloan. L’actuel directeur général des Sixers, Elton Brand, venait de quitter le banc de l’entraîneur-chef Brett Brown.

Il n’y avait pas beaucoup de défense jouée dans celui-ci, ce qui a très bien fonctionné pour les Nets alors qu’ils repartaient avec une victoire de 131-114 (score plein).

Personne n’a profité davantage du ton offensif du match que Bogdanovic. Il est parti pour un sommet en carrière de 44 points – une marque qu’il n’a pas encore dépassée. L’attaquant a terminé 17-pour-27 du sol (4-pour-9 de la profondeur) et a saisi huit rebonds.

«J’ai commencé le jeu avec quelques lancers francs faciles, des seaux faciles sur la pause rapide. J’en avais 15 ou 17 après le premier quart-temps », a déclaré Bogdanovic après la victoire. «J’ai donc réalisé que ce soir est peut-être ma nuit pour obtenir un sommet en carrière dans la NBA.

«J’ai essayé (pour 50), mais ensuite j’ai raté quelques coups de feu, puis j’ai eu l’impression que 40, c’est bien aussi.»

Lopez et Young avaient chacun un double-double. Lopez a terminé avec 18 points et 10 rebonds, tandis que Young a marqué 14 points et déchiré 16 planches.

.