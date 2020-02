Bookmaker a mis à jour les over-under gagnants à 61,5

Les Lakers de Los Angeles, bien qu’ils soient considérés comme co-favoris du championnat NBA avant la saison par plusieurs paris sportifs, ont brisé leurs attentes en pré-saison. À 41-12, ils ont une avance de quatre matchs sur Denver, tête de série no 2, pour la tête de série de la Conférence Ouest. Les Lakers ont 29 matchs à jouer et leur premier match aura lieu vendredi contre les Grizzlies de Memphis. Selon un paris sportifs, la ligne de pari sur le total de victoires des Lakers a beaucoup évolué depuis le début de la saison.

Les joueurs de BetOnline ont désormais les Lakers avec un sur-total de victoires fixé à 61,5, contre 50,5 en pré-saison. Les Lakers devraient aller 21-8 le reste du chemin pour atteindre cette marque, ce qui ne semble pas du tout hors de question. Cependant, les Bucks de Milwaukee sont toujours les favoris pour obtenir un avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires en tant que BetOnline alors que leur over-under a établi une victoire monstrueuse de 67,5. Milwaukee est actuellement 46-8.

En ce qui concerne le reste du tableau des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest, la tête de série n ° 2 va être une course très intéressante. Les Nuggets et les Los Angeles Clippers sont co-favoris pour la tête de série n ° 2, avec leur over-under mis à jour fixé à 55,5 victoires chacun. Utah (52,5) et Houston (52,5) ne sont pas si loin derrière.

Et en ce qui concerne l’adversaire potentiel des Lakers au premier tour, le total des victoires prévoit une course à trois entre Portland (38,5), Memphis (38,5) et la Nouvelle-Orléans (37,5), San Antonio (35,5) étant loin derrière. .

.