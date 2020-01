Boston «a surveillé» Danilo Gallinari d’OKC comme cible commerciale

Les Boston Celtics ont des yeux sur l’attaquant d’Oklahoma City Thunder Danilo Gallinari, rapporte Eric Pincus de Bleacher Report.

Le grand homme de 31 ans rejoint une liste croissante de joueurs que Boston aurait gardés un œil, notamment le centre des Detroit Pistons Andre Drummond et l’attaquant des Washington Wizards Davis Bertans.

Le prix demandé de tout accord pour le swingman italien nécessiterait de négocier Gordon Hayward ou Marcus Smart, car il gagne 22,6 millions de dollars cette saison et nécessiterait donc au moins 17,6 millions de dollars de salaire pour maintenir un tel accord CBA légal.

Même bricoler les quatre plus gros salaires de Boston après Marcus Smart n’atteindrait pas ce seuil, donc tout accord pour l’expiration du contrat de Gallinari nécessiterait le garde texan ou son coéquipier Hayward.

L’intérêt signalé est curieux, car l’ancien sixième choix global ne serait pas vraiment une amélioration par rapport à Smart ou Hayward avec 18 points, 5,6 planches et 2,2 passes décisives par match cette saison.

Cela ne placerait pas non plus Boston dans une meilleure situation en termes de conservation de la valeur, car l’accord de Gallinari est garanti pour mettre en avant le marché des agents libres cet été.

Smart, d’autre part, est enfermé jusqu’à la saison 2021-2022 sur un contrat de bonne valeur, et Hayward a au moins une chance de souscrire à la dernière année de son contrat cet été pour 34,1 millions de dollars.

Ajoutez à cela l’importance psychologique du natif de Flower Mound et que vous devez inclure d’autres joueurs et probablement des projets d’actifs, et il semble que ce soit un autre métier potentiel à surveiller, mais avec moins d’urgence.

.