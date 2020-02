Boston Celtics – Atlanta Hawks: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics a réussi à l’emporter en tant que local contre Atlanta Hawks 112-107 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont remporté la victoire à domicile contre Orlando Magic par 116-100, donc après le match, ils ajoutent un total de sept victoires consécutives. D’un autre côté, les visiteurs ont également battu Minnesota Timberwolves par 120-127. Boston Celtics, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 36 victoires en 51 matchs joués, tandis que Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 14 matchs gagnés sur 53 joués. Suivez le classement de la NBA après le duel.

Pendant le premier quart-temps, l’équipe à domicile était le principal dominateur, en fait, il a réalisé un score partiel de 11-1 et avait une différence maximale de 14 points (21-7) et a conclu avec un résultat de 28-26. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 26-29. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 54-55 sur le compteur.

Le troisième quart-temps a de nouveau connu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même s’il a fini par prendre ses distances avec l’équipe à domicile et a terminé avec un résultat partiel 33-18 et un total de 87-73. Enfin, au dernier trimestre, les visiteurs ont de nouveau réduit les distances sur le tableau d’affichage, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-34. Après tout cela, le match s’est terminé avec un score final de 112-107 en faveur de l’équipe à domicile.

La victoire de Boston Celtics il était basé sur les 32 points, six passes décisives et quatre rebonds de Jayson Tatum et les 16 points et 15 rebonds de Enes Kanter. Les 30 points, une passe décisive et 10 rebonds de John collins et les 25 points, six passes décisives et sept rebonds de Kevin Huerter ils n’étaient pas suffisants pour Atlanta Hawks Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Boston Celtics sera contre Oklahoma City Thunder dans le Arène énergétique de Chesapeaketandis que la prochaine réunion du Atlanta Hawks sera contre New York Knicks dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.