Boston Celtics au match des étoiles NBA 2020

Les Boston Celtics ont été particulièrement bien représentés lors du week-end NBA All-Star 2020 à Chicago, Illinois.

Deux Celtics participeront à l’événement principal de dimanche soir, le meneur Kemba Walker étant un partant des étoiles. L’attaquant de troisième année Jayson Tatum est une réserve.

Les deux joueurs joueront sur des équipes adverses, Tatum jouera pour l’équipe LeBron et Walker jouera pour l’équipe Giannis.

Tatum a également participé au Taco Bell Skills Challenge, essayant mais ne réussissant pas à défendre sa victoire de 2019 dans cet événement. Le favori des fans et centre bidirectionnel Tacko Fall s’est joint aux festivités des étoiles en tant qu’entraîneur du camp annuel de Basketball sans frontières.

L’automne a eu un moment All-Star encore plus grand – un moment non scénarisé et non planifié. Il a servi d’obstacle à Aaron Gordon du Orlando Magic pour exécuter sans doute le meilleur dunk du NBA Dunk Contest 2020.

Effacer le centre sénégalais de 7 pieds 5 pouces n’a cependant pas assuré la victoire à Gordon, mais cela a certainement marqué le week-end d’expositions souvent critiqué.

Tatum a également fait de l’entraînement, avec le jeu unifié NBA Cares Special Olympics.

Jusqu’à présent, ce fut un week-end chargé pour les joueurs des Celtics à Chicago, avec plus à venir dimanche. Jetez un œil aux photos ci-dessous pour voir toute l’action.

