Boston Celtics – Brooklyn Nets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Brooklyn Nets a été battu contre Boston Celtics en tant que visiteur pour 120-129 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux étaient battus à domicile contre Houston Rockets 110-111, ajoutant un total de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont également perdu Miami Heat par 116-113. Brooklyn Nets, avec ce résultat, s’impose en play-offs avec 26 victoires en 59 matchs joués, tandis Boston Celtics, après le match, il reste également en play-offs avec 41 victoires en 59 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

03/04/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 10-2 au cours du trimestre jusqu’à la conclusion avec un 33-28. Après cela, au cours du deuxième trimestre Boston Celtics Il s’est distancé sur le tableau de bord et est venu gagner par 13 points (54-41) lors du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-15. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 56-43 points avant la pause.

Au troisième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord jusqu’à ce que le match soit à égalité et se termine avec un résultat partiel de 28-24 (84-67). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a retracé Brooklyn Nets pour égaliser le match, en fait, l’équipe a obtenu un pointage de 12-2 et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-51. Après tout cela, le jeu est arrivé à la fin du quatrième avec un match nul à 118-118, donc le jeu a dû être prolongé jusqu’à une extension.

Pendant l’extension domino fondamentalement Brooklyn Nets, a atteint une différence de 10 points (119-129) et a terminé avec un résultat partiel de 2-11, soit le résultat final du match 120-129 en faveur de Brooklyn Nets.

Le triomphe de Brooklyn Nets il était en partie dû aux 51 points, cinq passes décisives et quatre rebonds de Caris Levert et les 16 points, une passe décisive et huit rebonds de Timothe Luwawu-Cabarrot. Les 22 points, trois passes décisives et cinq rebonds de Jaylen Brown et les 21 points, trois passes décisives et trois rebonds de Marcheur de Kemba ils n’étaient pas suffisants pour Boston Celtics Gagnez le match.

Dans le prochain crash de la compétition Boston Celtics fera face Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhousetandis que la prochaine réunion du Brooklyn Nets sera contre Grizzlies de Memphis dans le Barclays Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.