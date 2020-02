Boston Celtics classé cinquième dans la valeur de l’équipe NBA pour 2020

La marque de Boston Celtics est plus forte que jamais, selon Forbes, qui a classé la franchise historique avec la cinquième valeur la plus élevée parmi les 30 équipes NBA.

Classés derrière les New York Knicks (4,6 milliards de dollars), Los Angeles Lakers (4,4 milliards de dollars), Golden State Warriors (4,3 milliards de dollars) et Chicago Bulls (3,2 milliards de dollars), les Celtics sont actuellement évalués à 3,1 milliards de dollars. Les cinq équipes susmentionnées sont les seules équipes de la ligue avec une valeur d’au moins 3 milliards de dollars, Boston ayant augmenté sa valeur de 11% depuis 2019, le deuxième pourcentage de variation sur un an le plus bas des cinq premiers.

Avec les étoiles All-Stars Kemba Walker et Jayson Tatum sur la liste, un succès constant en saison régulière menant à des places en séries éliminatoires et à une base de fans inconditionnels, il n’est pas étonnant que les Celtics soient si bien classés.

Parmi les cinq meilleures équipes NBA en termes de valeur, les Knicks, les Lakers et les Bulls n’ont pas eu le type de succès régulier en saison régulière et en séries éliminatoires trouvé à Golden State et à Boston, et les Knicks et Lakers, cependant, ont l’avantage de jouer dans les deux plus grands marchés de la ligue tandis que les Lakers ont également deux des plus grandes stars de la ligue dans le quadruple joueur par excellence de la NBA LeBron James et l’éternel All-Star Anthony Davis.

Les Knicks ont maintenant un choix parmi les trois premiers au repêchage sur leur alignement dans l’aile R.J. Barrett.

Les deux franchises, ainsi que les Bulls, qui sont encore en plein essor de la légende de Michael Jordan, conservent une horde de fans zélés.

Néanmoins, les Celtics pourraient dépasser Chicago en valeur d’équipe la saison prochaine, surtout si ce dernier continue de manquer les éliminatoires.

