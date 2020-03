Boston Celtics crise qui éloigne la deuxième place NBA 2020

La vie est une montagne russe et vous pouvez passer de la gloire à l’enfer en un clin d’œil. Ils peuvent en témoigner Boston Celtics, plongés dans une grave crise il y a neuf jours, on leur a promis très heureux d’être pleinement impliqués dans la bataille pour la deuxième position de la Conférence de l’Est. La mythique équipe verte a accusé le bas lors de certains matchs de Jayson Tatum et semble avoir perdu les automatismes qui les ont amenés à avoir un record de 41-16. Maintenant, après avoir chuté pour la quatrième fois au cours des cinq derniers matchs, gaspillé un revenu de 18 points à domicile contre Oklahoma City Thunder et vu comment les dernières possessions étaient un vrai non-sens, les Celtics font de l’autocritique.

“Vous devez savoir comment gérer ce genre de chose. Le NBA c’est une compétition magique pour la facilité avec laquelle la dynamique positive est rompue et vous pouvez passer en très peu de temps du haut du monde pour voir comment le ciel vous tombe dessus “, a-t-il déclaré. Brad Stevens, qui a déjà vu la langueur de son équipe Rockets, Nets, Jazz and Thunder dans les derniers jours. Le plus incroyable de tous, c’est que dans ces matchs, ils étaient en tête du tableau de bord pendant une grande partie du match, avec des revenus supérieurs à quinze points. “Il est évident que nous devons améliorer beaucoup de choses et il est important de contrôler les émotions. Nous avons beaucoup de hauts et de bas, nous devons être plus stables, être unis et retrouver notre jeu”, a déclaré Gordon Hayward, qui ne trouve toujours pas de continuité dans son basket.

L’affrontement de dimanche soir est tombé à l’eau, mais nous n’avons pas pu le faire contre OKC, tombant 105-104. pic.twitter.com/VNqCaOhlAY

– Boston Celtics (@celtics) 9 mars 2020

Qui a été souligné était Marcheur de Kemba, qui a perdu le ballon en dernière possession lorsque Boston avait un avantage de point et il suffisait de garder le ballon et de recevoir une faute pour aller à la ligne des lancers francs. “Je ne vais pas les laisser couler. Je vais bien et je vais continuer à travailler. Je sais que je peux mieux jouer et bien que les coups ne rentrent pas, je sais que je vais m’améliorer. Ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit dans ma carrière et toujours J’ai fini par élever mon niveau “, a expliqué la base de certains Boston Celtics blessé dans sa fierté.

.