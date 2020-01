Boston Celtics – Golden State Warriors: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics gagné à domicile pour Guerriers de l’état d’or par 119-104 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à domicile contre Miami Heat par 101-109, ajoutant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont perdu loin de chez eux avec Philadelphia 76ers par 115-104, donc après ce résultat, ils complètent une série de six défaites consécutives. Boston Celtics, avec ce résultat, s’installe en play-offs avec 32 victoires en 47 matchs joués, tandis que Guerriers de l’état d’or, après le match, il serait hors des positions de barrage avec 10 victoires en 49 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

31/01/2020

Agir à 04:33

CET

SPORT.es

Au cours du premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat de 29-22. Après cela, au deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés sur le tableau de bord et ont augmenté la différence à un maximum de 17 points (44-27) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-28. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 60 à 50 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, ont eu une différence maximale de 18 points (72-54) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 31-29 et un total de 91-79. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Boston Celtics ils ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, ils sont venus gagner par 19 points (111-92) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-25. Après tout cela, le match s’est conclu avec un résultat final de 119-104 en faveur de l’équipe à domicile.

La victoire de Boston Celtics était basé sur les 25 points, trois passes décisives et huit rebonds de Gordon Hayward et les 21 points, six passes décisives et trois rebonds de Marcus Smart. Les 22 points, cinq passes décisives et trois rebonds de D’Angelo Russell et les 18 points et quatre rebonds de Alec Burks ils n’étaient pas suffisants pour Guerriers de l’état d’or Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain affrontement NBA, Boston Celtics mesurez votre force avec Philadelphia 76ers dans le Td Garden, tandis que Guerriers de l’état d’or cherchera la victoire contre Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.