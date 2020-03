Boston Celtics – Houston Rockets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Houston Rockets il a réussi à gagner contre Boston Celtics à domicile par 110-111 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de battre loin de chez eux pour Utah Jazz par 103-114, tandis que les visiteurs ont également remporté la victoire à domicile contre Grizzlies de Memphis par 140-112, donc après le match, ils accumulent sept victoires consécutives. Avec ce résultat, Houston Rockets Il compte 38 victoires en 58 matchs joués, ce qui lui permet de rester en position de barrage. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il reste également en play-off avec 41 matchs gagnés sur 58 disputés. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Pendant le premier quart, le leadership était entre les mains de l’équipe locale, en fait, il a obtenu un partiel pendant ce quart de 11-2 et a eu une différence maximale de 10 points (26-16) jusqu’à la fin avec un résultat de 28-19. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre 12-2 et a atteint une différence de 17 points (42-25) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel 28-26. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 56-45 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 22-36 (et un 78-81 mondial). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont tracé pour égaliser le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 26-23. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quatrième avec une égalité à 104-104 entre les deux équipes, donc une prolongation était nécessaire pour rencontrer le vainqueur.

L’extension a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminée par un résultat partiel de 6-7, le résultat final du match étant de 110-111 en faveur de Houston Rockets.

Le triomphe de Houston Rockets il est dû en partie aux 41 points, cinq passes décisives et huit rebonds de Russell Westbrook et les 16 points et 16 rebonds de Robert Covington. Les 32 points, cinq passes décisives et 13 rebonds de Jayson Tatum et les 26 points, sept passes décisives et cinq rebonds de Marcus Smart ils n’étaient pas suffisants pour Boston Celtics Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Houston Rockets sera contre New York Knicks dans le Madison Square Garden, tandis que Boston Celtics sera mesuré avec Brooklyn Nets dans le Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.