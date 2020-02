Boston Celtics – Los Angeles Clippers: résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics a remporté la victoire à domicile contre Los Angeles Clippers par 141-133 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont subi une défaite à l’extérieur contre Houston Rockets par 116-105, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Philadelphia 76ers 110-103, totalisant quatre défaites au cours des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Boston Celtics Il compte 37 matchs remportés sur 53 matchs, ce qui lui permet de rester en position de barrage. De son côté aussi Los Angeles Clippers, après le match, toujours en position de barrage avec 37 matchs gagnés sur 54 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

14/02/2020

À 05:23

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, les visiteurs étaient des protagonistes, ils ont augmenté la différence à un maximum de sept points (0-7) jusqu’à la fin avec un résultat de 30-32. Ensuite, le deuxième quart a eu les deux équipes comme protagonistes, avec plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30-26. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 60-58 sur le compteur.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher du tableau de bord jusqu’à ce qu’ils égalisent le match jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 31-29 et un total de 91-87. Enfin, au cours du dernier trimestre Los Angeles Clippers il a réussi à égaliser le match grâce à un retour et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 23-27. Après tout cela, le match a atteint la fin du quart avec un match nul 114-114 entre les deux équipes, donc le jeu avait besoin d’une prolongation pour élucider le vainqueur.

et a fini avec un résultat partiel de 13-13, étant le résultat final du match 141-133 en faveur de Boston Celtics.

Pendant le match, Boston Celtics Il a remporté la victoire grâce à 39 points, une passe et neuf rebonds de Jayson Tatum et les 31 points, trois passes et quatre rebonds de Marcus Smart. Les 35 points, huit passes décisives et six rebonds de Lou williams et les 28 points, quatre passes et 11 rebonds de Kawhi Leonard ils n’étaient pas suffisants pour Los Angeles Clippers Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain crash de la compétition Boston Celtics fera face Minnesota Timberwolves dans le Centre ciblelors du prochain match, Los Angeles Clippers les visages seront vus avec Sacramento Kings dans le Staples Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.