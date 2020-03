Boston Celtics – Oklahoma City Thunder: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Oklahoma City Thunder il a réussi à gagner à la maison Boston Celtics par 104-105 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont perdu à domicile contre Utah Jazz par 94-99 et après le match, ils ajoutent une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs gagnaient à l’extérieur pour New York Knicks 103-126, donc après le match, ils terminent une série de quatre victoires consécutives. Oklahoma City Thunder, avec ce résultat, il s’impose en Play-off avec 40 matchs gagnés sur 64 joués. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il reste également en play-offs avec 42 victoires en 63 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

03/09/2020

À 01:43

CET

SPORT.es

Le premier trimestre avait des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 12-0 au cours du quatrième et se sont soldés par un résultat de 26-29. Ensuite, le deuxième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 37-23. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 63-52 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réduit les distances sur le tableau de bord, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin de la salle et la salle s’est terminée avec un résultat partiel de 21-31 et 84-83 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 20-22. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 104-105 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Oklahoma City Thunder obtenu la victoire grâce aux 28 points, sept passes décisives et six rebonds de Chris Paul et les 27 points, six passes décisives et deux rebonds de Dennis Schroder. Les 19 points, quatre passes décisives et 10 rebonds de Marcus Smart et les 24 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de Gordon Hayward ils n’étaient pas suffisants pour Boston Celtics Gagnez le match.

Après avoir remporté ce match, lors du prochain affrontement Oklahoma City Thunder fera face Utah Jazz dans le Arène énergétique de Chesapeake. Pour sa part, Boston Celtics sera mesuré avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.