Boston Celtics – Orlando Magic: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Boston Celtics il a remporté la victoire à domicile contre Orlando Magic par 116-100 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les habitants battaient à domicile contre Atlanta Hawks par 115-123, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de six victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs se sont également défaits de chez eux Charlotte Hornets par 100-112. Avec ce résultat, Boston Celtics il reste dans les positions de play-off avec 34 matchs gagnés sur 49 disputés, tandis que Orlando Magic, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 22 victoires en 50 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

02/06/2020

Au premier trimestre, il y a eu des alternances dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du trimestre, bien que finalement l’équipe locale ait fini par prendre ses distances et ait conclu avec un résultat de 32-24. Par la suite, au cours du deuxième trimestre Orlando Magic Il s’est rapproché du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 25-32. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 57-56 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et s’est terminée avec un résultat partiel 30-24 et un mondial 87-80. Enfin, au dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un partiel 11-2 et ont marqué la différence maximale (16 points) à la fin du quatrième, et le quatrième s’est conclu par un résultat partiel de 29-20. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 116-100 pour Boston Celtics.

La victoire de Boston Celtics il était basé sur les 33 points, cinq passes décisives et huit rebonds de Jayson Tatum et les 23 points, sept passes décisives et sept rebonds de Gordon Hayward. Les 23 points, quatre passes décisives et 10 rebonds de Aaron Gordon et les 26 points, une passe décisive et quatre rebonds de Evan Fournier ils n’étaient pas suffisants pour Orlando Magic Je pourrais gagner le match.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Boston Celtics sera contre Atlanta Hawks dans le Td Garden, tandis que Orlando Magic fera face New York Knicks dans le Madison Square Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.