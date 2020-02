Boston Celtics – Philadelphia 76ers: Résultat, résumé & statistiques en direct du match NBA

Boston Celtics il a réussi à gagner à domicile contre Philadelphia 76ers par 116-95 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 119-104, donc après ce résultat, ils accumulent quatre victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Atlanta Hawks 127-117, terminant une séquence de trois défaites consécutives lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Boston Celtics parvient à s’imposer en play-off avec 32 victoires en 47 matchs joués, tandis que Philadelphia 76ers, après le match, il parvient également à rester en play-off avec 31 victoires en 49 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/02/2020

À 05:13

CET

Au premier trimestre, les protagonistes étaient les locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel 15-2 et ont eu une différence maximale de 14 points (22-8) et ont conclu avec un 32-19. Après cela, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à s’approcher du tableau de bord, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 27-32. Après cela, les équipes se sont arrêtées avec un 59-51 sur le comptoir.

Au troisième trimestre Boston Celtics a réussi à se distancer sur le tableau de bord, a augmenté la différence à un maximum de 22 points (79-57) et a terminé avec un résultat partiel de 27-16 et 86-67 au total. Enfin, au dernier trimestre, les locaux ont réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 12-2 et ont atteint une différence de 23 points (110-87), et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 30- 28. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 116-95 en faveur de Boston Celtics.

Pendant le match, les interventions de Jaylen Brown et Jayson Tatum, qui a obtenu 32 points, une passe décisive et neuf rebonds et 25 points, quatre passes décisives et trois rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Ben Simmons et Furkan korkmaz, avec 23 points, cinq passes décisives et neuf rebonds et 14 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA, Boston Celtics mesurez votre force avec Atlanta Hawks dans le State Farm Arena. Pour sa part, Philadelphia 76ers sera mesuré avec Miami Heat dans le American Airlines Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.