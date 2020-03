Boston Celtics s’auto-met en quarantaine après des problèmes de virus

Les Boston Celtics s’auto-mettent en quarantaine à Milwaukee après avoir craint que les joueurs n’aient été exposés au coronavirus après avoir joué à l’Utah Jazz le 6 mars.

Boston a été l’une des cinq équipes invitées à limiter leur exposition aux autres après avoir joué au Jazz, craignant que les joueurs des Celtics n’aient eux-mêmes contracté le virus après que le centre de jazz Rudy Gobert ait été testé positif pour le coronavirus.

Les Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, New York Knicks et Toronto Raptors ont également joué contre l’Utah récemment et devraient s’auto-mettre en quarantaine, selon ESPN.

Aujourd’hui, l’équipe serait rentrée à Boston, selon Chris Mannix de Sports Illustrated.

Plus tôt, l’attaquant Gordon Hayward s’est dit surpris de la vitesse à laquelle les choses ont progressé pour mener à la suspension des matchs.

“Je pense que tout cela est assez fou comme ça s’est déroulé si vite”, a déclaré Hayward (via Steve Bulpett du Boston Herald). “Comme, nous étions juste au dîner en train de parler de la façon dont nous allions jouer les Bucks et tout, et puis tout d’un coup c’est comme, boum, la saison est suspendue.”

«Je suis un peu inquiète que Robyn et elle soient enceintes… devrais-je rentrer à la maison? Je veux m’assurer que je ne suis pas infecté ou quoi que ce soit », a-t-il ajouté.

L’incertitude et la surprise entourant la pandémie affectent tout le monde, et les Celtics ne sont en aucun cas exclus. Il semble que le plan consiste à aller de l’avant avec une grande prudence, ce qui semble approprié compte tenu des circonstances.

