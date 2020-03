Boston Celtics – Utah Jazz: Score en direct, résumé et statistiques du match NBA

Utah Jazz imposé en tant que visiteur Boston Celtics par 94-99 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont réussi à gagner à l’extérieur contre Cavaliers de Cleveland par 106-112, tandis que les visiteurs ont également battu loin de chez eux New York Knicks 104-112, donc après le match, ils accumulent cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Utah Jazz mettre la main sur les positions de barrage avec 40 matchs gagnés sur 62 joués. Pour sa part, Boston Celtics, après le match, il continue également en play-offs avec 42 victoires en 62 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

03/07/2020

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 14-2 au cours du trimestre et ont terminé avec un 29-30. Par la suite, au deuxième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un autre partiel dans ce quart de 10-2 et sont venus gagner par 16 points (43-59) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel 20-32. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 49-62 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Utah Jazz ils ont maintenu leur différence sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 17-17 et un total de 66-79. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, réduit la différence aux valeurs minimales à la fin du quatrième, bien que cela n’ait pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel du 28 au 20. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 94-99 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, ils ont souligné Mike Conley et Jordan Clarkson pour sa contribution à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, cinq passes décisives et trois rebonds et 17 points, deux passes décisives et quatre rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Marcus Smart et Jayson Tatum, avec 29 points, une passe décisive et trois rebonds et 18 points, trois passes décisives et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain duel de Utah Jazz sera contre Detroit Pistons dans le Arène Little Caesarstandis que le prochain match de Boston Celtics sera contre Oklahoma City Thunder dans le Td Garden. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.