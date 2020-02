Boston cherche à «renforcer la fin de notre banc»

Pas avec fracas.

C’est ainsi que vous devez vous attendre à ce que la date limite des échanges de la NBA 2020 soit fixée pour les Boston Celtics, si l’on en croit le président de l’équipe, Danny Ainge.

S’exprimant lors de l’avant-match de NBC Sports Boston lundi, le chef des Celtics a révélé que l’équipe envisageait en effet de dépasser la limite du 6 février pour le déplacement des joueurs entre les équipes.

Mais pas, ce qui est important, qui secouerait le noyau des ailes d’élite et des joueurs de backcourt conduisant au succès de l’équipe cette saison.

«Nous avons probablement, je pense, trop de très jeunes mecs», a proposé Ainge (gracieuseté de John Karalis de MassLive).

“Nous allons regarder autour de nous, mais nous ne voulons certainement pas conclure un accord uniquement pour conclure un accord”, a-t-il expliqué, ajoutant: “nous allons chercher s’il y a des moyens de renforcer la fin de notre banc” , mais je pense que nous aimons tous nos gars. “

Cela est conforme à ce que la plupart des analystes ont émis l’hypothèse de la situation au milieu des médias nationaux, suggérant souvent que l’équipe a besoin d’un grand homme éclaboussé qui s’est depuis éteint sous un contrôle accru.

Pour la plupart, les équipes qui ont appelé les Celtics se sont renseignées sur les trois choix de première ronde de l’équipe qui pourraient être transmis cette saison.

Boston pourrait obtenir un choix parmi les six premiers protégés des Grizzlies de Memphis qui tomberait au milieu du premier tour, un Milwaukee Bucks non protégé qui tomberait probablement près de la fin du premier tour, et leur propre choix, susceptible de tomber dans un similaire intervalle.

Une telle gamme de sélections n’est pas particulièrement attrayante en soi, mais pourrait être utilisée pour graisser les roues pour un commerce plus important, ce qui pourrait peut-être expliquer le lien que l’initié ESPN NBA Adrian Wojnarowski a rapporté lundi 3 février.

“Il sera intéressant de voir ce qui se passera au cours des trois prochains jours”, a déclaré le directeur des Celtics.

“Mais jusqu’à cette époque, nous n’avions pas beaucoup d’équipes – disons que nous avons eu 8 ou 10 équipes qui nous ont contactés et qui nous ont demandé de conclure un accord”, a poursuivi Ainge.

«Je pense que nos choix de repêchage ont un certain intérêt. Je pense que tout le monde est toujours intéressé par les choix de repêchage, en particulier les équipes qui viennent de tout donner. C’est pourquoi les choix de brouillons sont importants. Ils sont importants à la date limite des échanges, mais ils sont également très importants au moment de la rédaction des accords pour améliorer votre équipe. “

«Non seulement prendre un élan avec un jeune joueur au repêchage, mais aussi sur le marché commercial, at-il ajouté.

Quelle que soit la façon dont Boston choisit d’aller de l’avant cette semaine, il n’y a aucune urgence pour un mouvement éclaboussant, et si les mouvements de plus petite taille en fin de banc ne peuvent pas être effectués à partir de la surabondance de prétendants aspirants hissant les options disponibles, les Celtics être une bonne position pour aller de l’avant.

Bien que l’équipe doive sans aucun doute faire quelques mouvements pour accueillir les joueurs entrants, cela peut être fait pendant l’intersaison, en particulier avant le repêchage. Ainge a tenu à répéter que l’équipe n’avait pas le trou aux cinq que certains analystes suggéraient plus tôt dans la saison.

“Ils tiennent bon contre tous les centres de la ligue”, a-t-il proposé.

«Nous ne sommes pas battus en position centrale. Nous obtenons 17, 18 points par nuit, nous obtenons des rebonds à deux chiffres. Nous le faisons simplement en équipe. Grant Williams nous a également donné de bonnes minutes en position centrale au-dessus de ces gars-là… Je me sens bien dans notre position centrale. »

L’équipe ayant moins de 72 heures supprimée à partir de 15 heures le jeudi 6 février, nous n’aurons plus beaucoup à attendre pour savoir ce que – si quelque chose – Ainge et la société ont prévu.

Mais même si l’équipe ne fait aucun mouvement, il y a encore du potentiel sur le marché des rachats, et l’équipe telle qu’elle est actuellement constituée pourrait très bien aller assez loin dans les séries éliminatoires si tous sont en bonne santé à la fin de la saison régulière.

