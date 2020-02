Boston cherche quatre d’affilée sur la route contre Atlanta

Les 33-15 Boston Celtics affronteront les 13-37 Atlanta Hawks à State Farm Arena aujourd’hui à 19h30 HE alors que Boston cherche sa quatrième victoire consécutive.

Les Hawks ont joué relativement bien pour le fait qu’ils occupent la quinzième place de l’Est, ayant remporté cinq de leurs dix derniers matchs.

Atlanta a remporté quelques victoires de signature au cours de cette séquence, notamment des victoires contre les Philadelphia 76ers et les Los Angeles Clippers.

Les Celtics ont changé les choses après un calendrier approximatif de janvier, remportant six de leurs dix derniers matchs, avec des victoires sur les 76ers et le Miami Heat lors de récents concours.

Les Hawks continueront de s’asseoir vers l’avant Jabari Parker (épaule) et Chandler Parsons (commotion cérébrale) ainsi que le centre Alex Len (hanche) et le tireur Cam Reddish (commotion cérébrale).

Les blessures pourraient continuer de s’accumuler pour Atlanta avec le tireur DeAndre Bembry (main) douteux pour le concours, et l’attaquant Bruno Fernando (mollet) et le meneur Trae Young (cheville) douteux, selon Chris Kirchner de l’Athletic.

Boston sera sans le meneur des étoiles Kemba Walker (genou) et le centre Robert Williams III (hanche), et pourrait également asseoir le grand homme Enes Kanter (genou) et le garde Marcus Smart (contusion à la cuisse droite), selon l’équipe.

Les Celtics devraient gagner ce match facilement, en particulier si Young est assis avec une entorse de la cheville. Mais si le général dynamique au sol peut jouer, la possibilité d’un puant est toujours là pour les Celtics s’ils essaient d’envoyer le jeu par la poste.

Cela se reflète dans la plupart des paris sportifs en ligne, qui accordent à Boston un écart de +5,5 pour le concours.

