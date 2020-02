Boston espère une séquence de 5 matchs avec le retour des Hospital Celtics

Les 34-15 Boston Celtics accueillent le Orlando Magic 22-28 alors que Boston cherche sa cinquième victoire consécutive avec un certain nombre de joueurs blessés susceptibles de s’asseoir.

Les Celtics ont connu un mois de janvier difficile pour avoir remporté sept de leurs 10 derniers matchs, remontant au troisième rang du classement de l’Est, tandis que leur adversaire, le Magic, maintient la huitième place à l’Est après avoir remporté seulement trois de ses leurs 10 derniers.

Boston est revenu aux Hospital Celtics – espérons-le à très court terme – avec les centres Daniel Theis (cheville) et Robert Williams III (hanche) pour le concours et les gardes Kemba Walker (genou) et Marcus Smart (quad) tous les deux douteux.

Le centre Enes Kanter (hanche) et l’attaquant Gordon Hayward (mollet) sont également relevés, mais comme indiqué comme probable pour l’inclinaison.

Orlando ne va pas beaucoup mieux sur le front des blessures avec les attaquants Jonathan Isaac (genou) et Al-Farouq Aminu (genou) qui continuent tous deux à récupérer, et le meneur D.J. Augustin (genou) les rejoint.

Le centre Khem Birch (arrière) peut également manquer le match, répertorié comme douteux pour la réunion.

Boston devrait remporter ce concours facilement avec l’avantage du talent, même avec autant de joueurs potentiels, mais comme toujours, il devra se présenter pour jouer contre une équipe qui est toujours dangereuse malgré sa propre litanie de blessures.

Cela se reflète dans la plupart des paris sportifs en ligne accordant aux Celtics un écart de -6.

.