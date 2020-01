Boston obtient son premier aperçu de Zion sur la route contre Pels

Les 30-14 Boston Celtics visitent les 17-29 pélicans de la Nouvelle-Orléans au Smoothie King Center à 18 h HE le 26 janvier et affrontent une équipe Pels résolument différente de celle qu’ils ont détruite le 11 janvier.

C’est bien sûr parce que les Pélicans auront la recrue vantée Zion Williamson disponible cette fois-ci alors qu’ils recherchent leur première victoire depuis ses débuts pour la Nouvelle-Orléans il y a deux matchs.

Il a en moyenne 18,5 points et 6,5 rebonds par match au cours de cette séquence, mais n’a pas été en mesure de remporter sa première victoire en NBA.

Les Celtics, à l’inverse, ont joué beaucoup mieux récemment malgré une série de blessures, après avoir remporté trois matchs consécutifs.

Ils resteront sans centres de réserve Robert Williams III (hanche) et Enes Kanter (hanche), et pourraient également voir les ailes Jaylen Brown (cheville) et Jayson Tatum (aine) s’asseoir, car les deux sont discutables pour le concours de dimanche.

Le garde Marcus Smart pourrait également ne pas être disponible avec une main foulée, rapporte le journaliste de l’équipe Marc D’Amico.

Les Pélicans continueront de s’asseoir en avant Darius Miller (Achille) et le gardien Kenrich Williams (arrière), mais devraient voir le vétéran tireur Jrue Holiday revenir à l’action après avoir raté plusieurs matchs à genoux.

Bien que la Nouvelle-Orléans soit peut-être une équipe perdante sur le papier, ils ont également travaillé à intégrer une partie importante de leur avenir dans la programmation, Williamson ayant également joué avec une restriction de minutes.

Si Boston revenait à ses habitudes de jouer un style de basket-ball désengagé tôt, ils pourraient être surpris par les Pels, qui ont faim d’une victoire avec leur recrue prisée maintenant qu’il peut réellement jouer.

Même encore, les Celtics devraient repartir avec la victoire même avec plusieurs blessures aux joueurs clés, reflétées par des écarts moyens de paris sportifs en ligne de -1,5 pour Boston.

