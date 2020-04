Boston pourrait envisager 6 perspectives NCAA dans le repêchage de la NBA 2020

Les Boston Celtics font l’objet d’un nouveau projet de NBA Draft de l’Athletic’s Sam Vecenie et Jared Weiss qui examine ce qui pourrait être dans les plans de Boston pour le repêchage 2020, en utilisant un certain nombre de perspectives examinées dans un style grand tableau au lieu de projections de choix de projet spécifiques .

La liste analysée par le duo compte six joueurs au total, dont cinq que Celtics Wire a analysés auparavant, et une nouvelle perspective pour nous aussi.

Certains des choix potentiels pourraient ne pas se situer dans la fourchette probable de Boston – 17e au total (via les Grizzlies de Memphis), n ° 26 (le leur) et 30e au total (en raison des Milwaukee Bucks) si la saison se terminait aujourd’hui.

Mais avec sept recrues sur la liste déjà cette saison, une décision de consolider les contrats, les choix ou les deux semble plus que plausible. Nous inclurons également une partie de leur analyse de chaque joueur, et nos évaluations précédentes – le cas échéant – sont liées au nom et à l’école de chaque joueur.

Cela dit, parcourons les perspectives que Weiss et Vecenie envisagent pour Boston, dans l’ordre inverse pour une touche de drame.

1 2 3 4 5 6… 7.