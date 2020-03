Bouteille: une tradition charmante et violente que seule une pandémie pourrait arrêter

Cela pourrait ne pas signifier grand-chose pour la plupart d’entre nous qu’un match de mise en bouteille britannique a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus, mais c’est un coup dur pour les deux petits villages de Hallaton et Medbourne, qui ont organisé l’événement pendant plus de 200 ans.

Le Hallaton Hare Pie Scrambling & Bottle Kicking est une célébration d’une journée qui se déroule traditionnellement le lundi de Pâques. À première vue, c’est une occasion familiale. Il y a un défilé, des groupes live et des maisons gonflables pour les enfants. Mais si vous imaginez le match de coup de bouteille comme une coutume britannique polie masquée comme un sport, détrompez-vous.

Vous voyez, le coup de bouteille n’a rien à voir avec le coup de pied. Cette charmante tradition anglaise est en fait une violente et sanglante bataille contre les champs et les fossés pour obtenir un petit tonneau de bière sur les deux ruisseaux du village.

En d’autres termes, c’est extrêmement sportif.

La première règle du botté est qu’il n’y a pas de règles. OK, c’est un mensonge – il y a des règles, mais ce sont plutôt des leçons de vie générales pour éviter d’aller en prison, pas des directives typiques qu’on pourrait imaginer dans le sport.

Règle 1: pas de gougeage oculaire.

Règle 2: Pas d’étranglement.

Règle 3: Pas d’utilisation d’armes.

Règle 4: Il n’y a pas de règle quatre.

Encore mieux que ces rares listes d’illégalités sont les origines du sport lui-même, une combinaison rumeur d’ivresse publique, de tarte au lapin et de regarder les pauvres se mutiler pour manger et boire. Datant de la tradition païenne, ce sport est censé avoir commencé comme une fête religieuse devenue dangereuse au fil du temps. Essentiellement, le vicaire de la ville de Hallaton fournirait une tarte au lièvre, 12 miches de pain et des bouteilles de bière aux habitants du village qui se disputaient la nourriture et la boisson jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Tout allait bien jusqu’à ce qu’un ennemi étranger envahisse les jeux de Pâques. Les fléaux de la ville voisine de Medbourne ont brisé la célébration, volé la bière et commencé une rivalité entre les villages. Maintenant, les deux parties se rencontrent pour recréer le combat en essayant de lancer un tonneau en bois entre les deux rivières du village dans ce qui ne peut être décrit que comme une mêlée totale – et au vainqueur va un tonneau de bière.

L’équipe gagnante doit faire passer le baril de bière à travers deux ruisseaux à un mile l’un de l’autre au meilleur des trois. Mis à part les exigences physiques et les risques généraux liés à battre vos voisins pour la bière, il y a plusieurs dangers sur le terrain de bottage, à savoir les haies et les barbelés. Les services d’urgence sont en attente, bien que les blessures les plus graves soient généralement des os cassés (un exploit remarquable pour un sport qui est essentiellement une reconstitution de Walmart le Black Friday).

Les matchs de mise en bouteille peuvent durer des minutes ou des heures, laissant parfois les concurrents tellement épuisés qu’ils s’effondrent à la fin d’une partie. Mais une fois la bataille terminée et un gagnant déclaré, tout le monde se retire dans un pub local pour manger et boire (et probablement quelques pansements importants).

