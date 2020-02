Bracketology 2020: la tranche de prévisualisation du comité de sélection s’envole en fumée

En 2018 et 2019, les quatre premières lignes de semences dans ma tranche post-prévisualisation étaient identiques à celles révélées par le comité de sélection le week-end précédent.

C’est une autre histoire en 2020, puisque six des 16 meilleures équipes du comité ont perdu après la fin du spectacle de samedi après-midi. Seulement deux de ces défaites, la défaite à domicile des Villanova Wildcats contre Seton Hall Pirates et les Florida State Seminoles à Duke lundi, se sont affrontées contre une autre équipe de haut niveau.

Étant donné que les choix du comité pour les lignées de semences trois et quatre différaient déjà considérablement de ce que je prévoyais samedi matin, cela a rendu cette projection un peu plus difficile à construire que je ne l’avais prévu.

Bien sûr, le sommet de la fourchette a été facile, car sept des huit meilleures équipes du comité supérieur restent en place, bien que leur ordre reflète désormais le classement du panel. De plus, ces équipes constituaient les sept premiers du classement de mardi dernier, ce qui signifie que les Baylor Bears (Sud) et Kansas Jayhawks (Midwest) sont un Big 12 un-deux coups de poing, avec les Bulldogs de Gonzaga (Ouest) et les Aztèques de l’État de San Diego (Est ) complétant la ligne supérieure. Alors que Duke, les Flyers de Dayton et les Cardinals de Louisville continuent de mener au deuxième rang, la huitième équipe du comité, les West Virginia Mountaineers, a perdu contre les Oklahoma Sooners samedi après-midi. Leur remplaçant est une équipe de Maryland Terrapins que je soupçonnais aurait le feu vert dans l’aperçu spécial, en particulier après avoir enregistré une impressionnante victoire vendredi à l’Illinois Fighting Illini.

La Virginie-Occidentale se retrouve parmi un quatuor remanié de trois têtes de série, devant Florida State, Seton Hall et les Auburn Tigers. Le nouveau co-leader de la SEC, qui était la tête de série n ° 4 du comité, remplace Villanova. Quant aux Wildcats, ils mènent une série de quatre qui est assez différente de ce que le comité a proposé samedi. Les Wildcats du Kentucky et les Hawkeyes de l’Iowa, considérés pour les dernières places dans le top 16 en avant-première avec une équipe de LSU Tigers qui a perdu un thriller à Auburn, se retrouvent aujourd’hui sur la ligne n ° 4. Ils remplacent les Oregon Ducks, perdants de l’Oregon State et les Michigan State Spartans, un choix étrange pour la graine protégée finale après des pertes consécutives. Les Spartans sont définitivement éliminés, alors qu’ils ont perdu un troisième match consécutif samedi – face à leur rival Michigan. En revanche, les Bulldogs de Butler restent à quatre même après la défaite de dimanche à Marquette.

Grâce à des problèmes de câble et d’Internet infernaux, je n’ai pas pu écrire un message à bulles vendredi comme prévu. C’était probablement pour le mieux car il semble que les choses se soient un peu calmées depuis lors. J’aurai plus d’informations sur la ligne de coupe après le crochet complet et le résumé d’aujourd’hui.

Remarque: les nouveaux participants sont marqués d’un astérisque (*) et les flèches indiquent le mouvement d’une équipe vers le haut ou vers le bas du support.

Liste complète des graines

1. Région sud (Houston)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor (Big 12) contre 16. Robert Morris (NEC) / NC Central (MEAC)

8. Michigan vs 9. Arkansas

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

↓ 5. Creighton contre 12. Stephen F. Austin (Southland)

↑ 4. Iowa contre 13. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany, New York (jeu / sam.)

↓ 6. LSU vs ↑ 11. Virginie

3. Seton Hall (Big East) contre 14. Wright State (Horizon)

Saint-Louis (jeu / sam.)

↓ 7. Illinois vs ↑ 10. Oklahoma

2. Louisville (ACC) contre ↓ 15. Bowling Green (MAC)

4. Région de l’Est (New York)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego (MW) contre 16. Floride du Nord (ASUN)

* 8. Purdue contre ↑ 9. Saint Mary’s

Spokane, Washington (jeu / sam.)

↑ 5. Colorado (Pac-12) contre 12. Furman (SoCon)

4. Butler contre 13. UC Irvine (Big West)

Cleveland (vendredi / dimanche)

6. Marquette contre ↓ 11. Floride / Indiana

↓ 3. Virginie-Occidentale contre 14. Colgate (Patriot)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

7. Ohio State vs ↓ 10. USC

2. Duke contre 15. Little Rock (ceinture de soleil)

2. Région du Midwest (Indianapolis)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas vs * 16. Prairie View A&M (SWAC) / Rider (MAAC)

8. Houston (américain) contre 9. Rutgers

Omaha (vendredi / dimanche)

↓ 5. Oregon contre * 12. Yale (Ivy)

↑ 4. Kentucky vs 13. Nord du Texas (C-USA)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

↑ 6. BYU contre 11. Northern Iowa (MVC)

3. Florida State contre 14. Winthrop (Big South)

Cleveland (vendredi / dimanche)

7. Wisconsin contre ↓ 10. Stanford

2. Dayton (A 10) contre 15. État du Dakota du Sud (Sommet)

3. Région Ouest (Los Angeles)

Spokane (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre * 16. Montana (Big Sky)

↑ 8. Texas Tech contre ↑ 9. Rhode Island

Albany (jeu / sam.)

5. Penn State contre ↓ * 12. État de Wichita / État d’Arizona

↓ 4. Villanova contre 13. Vermont (Amer. East)

Tampa (jeu / sam.)

↓ 6. Michigan State contre * 11. VCU

↑ 3. Auburn (SEC) contre * 14. Hofstra (CAA)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↓ 7. Arizona vs ↑ 10. Xavier

↑ 2. Maryland (Big Ten) contre 15. Murray State (OVC)

Notez que j’ai dû déplacer BYU jusqu’à six graines et l’Illinois à sept graines pour m’assurer que les Cougars étaient placés à la fois dans un site régional jeudi / samedi et le premier week-end.

Offres par conférence: 11 Big Ten, 6 Big East, 6 Pac-12, 5 Big 12, 5 SEC, 4 ACC, 3 A 10, 3 WCC, 2 AAC, 23 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Xavier, Stanford, VCU, Virginie

Quatre derniers IN: Floride, Indiana, Wichita State, Arizona State

Quatre premiers OUT: ETSU, Cincinnati, Alabama, État du Mississippi

Quatre suivants OUT: État de l’Utah, Georgetown, Richmond, Minnesota

NET At-Large le moins bien classé: Indiana (61)

Exclusion NET la mieux classée: Minnesota (40)

Nouveau aujourd’hui (7/68): Arizona State, Hofstra, Montana, NC Central, Purdue, Rider, VCU

Départ aujourd’hui: Est de Washington, Memphis, État du Mississippi, Monmouth, Caroline du Nord A&T, Tulsa, William & Mary

Mercredi, Purdue a dominé l’Iowa, et ce jeu de 104-68 a contribué à leur retour sur le terrain. La grande victoire de samedi à Indiana a scellé l’accord.





Brian Spurlock-USA TODAY Sports

Les Chaudronniers Purdue retournent sur le terrain et ils sont en sécurité en tant que huit têtes de série après avoir remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Les Rams VCU se sont également repliés, bien que leurs espoirs au sens large soient susceptibles de se résumer à une séquence de trois matchs qui commencera par le match revanche de samedi avec les Richmond Spiders, qui ont leur propre espoir de s’inquiéter. Mais ce sont les Arizona State Sun Devils qui ont remporté la dernière place au classement général d’aujourd’hui, grâce en grande partie à une victoire à la dernière minute palpitante à domicile contre les chevaux de Troie de l’USC samedi soir.

Deux des trois départs proviennent de l’American Athletic Conference. Le Tulsa Golden Hurricane est passé de la première à la troisième suite à des défaites consécutives, d’abord aux Huskies UConn à domicile, puis aux Knights de l’UCF à Orlando. Les Memphis Tigers ont également encaissé une défaite contre une équipe de Sunshine State, après avoir remporté une victoire en milieu de semaine contre les Temple Owls avec une défaite à domicile décevante contre les South Florida Bulls. La troisième équipe quittant le groupe d’aujourd’hui, les Bulldogs de l’État du Mississippi, a réussi à battre les Commodores de Vanderbilt samedi, mais le club de Ben Howland avait vraiment besoin d’enregistrer une victoire improbable au Kentucky pour rester.

Avec un peu moins de cinq semaines avant le dimanche de sélection, la bulle n’a pas exactement rétréci, bien qu’il y ait actuellement trois équipes dans le top 75 du NET qui sont égales ou inférieures à 0,500 et, par conséquent, hors de vue pour l’instant. Mais beaucoup de noms ont changé. Finis les DePaul Blue Demons et Virginia Tech Hokies, grâce à de graves difficultés en conférence. La même chose peut presque être dite pour les Golden Gophers du Minnesota, qui sont l’exclusion NET la mieux classée. Ils sont actuellement 40e dans la métrique avec un dossier de 12-11 qui a besoin de quelques victoires de plus pour les amener sur le terrain.

Mais quelques équipes, longtemps considérées comme du matériel NIT, ont soudainement repris vie. Commençons par le Notre Dame Fighting Irish, qui se classe désormais au 50e rang du NET. Théoriquement, ce classement signifie qu’ils auront un aperçu dans la salle de comité. Cependant, l’équipe de Mike Brey n’a qu’une seule victoire en Quad 1, contre le Syracuse Orange, 65e. Cela signifie que les Irlandais n’ont pas encore gagné sur une équipe sur le terrain, et cette déficience signifie que Notre-Dame n’est pas encore tout à fait dans le vrai territoire de la bulle.

L’Oregon State a un meilleur bilan en Quad 1 que de nombreuses équipes actuelles.





Troy Wayrynen-USA TODAY Sports

Ensuite, vous avez l’État de l’Oregon, maintenant 66e dans le NET. Les Beavers étaient complètement tombés du radar grâce à une séquence de 1 à 5. Mais samedi, la victoire à domicile contre son rival Oregon était leur quatrième victoire en Quad 1 et leur troisième victoire sur une équipe dans le top 25. Alors pourquoi Wayne Tinkle n’est-il pas parmi les «First Eight Out?» Eh bien, l’Oregon State a également quatre les pertes contre les équipes classées 99e ou pire, ce qui est problématique. Pourtant, avec six matchs consécutifs contre les prétendants au Pac-12, les Beavers sont bien vivants.

Il en va de même des Utah Utes, le premier de ces adversaires. La semaine dernière, les Utes ont balayé les équipes de Bay Area à domicile, la victoire de jeudi sur l’énigmatique Stanford Cardinal étant la plus importante. Les Utes ont trois victoires en Quad 1 et un quatuor parmi les 40 meilleures – et, troublant, deux défaites contre des équipes classées 185e ou pire. En d’autres termes, l’équipe de Larry Krsytkowiak a encore beaucoup de travail à faire, mais ils joueront cinq de leurs sept derniers matchs contre les prétendants, alors ne les radiez pas non plus.

Cependant, plus la saison devient étrange, meilleures sont les chances de surprise le dimanche de sélection. La saison dernière, les Spartans UNC de Greensboro de la Conférence du Sud se sont classés comme la première équipe hors du terrain. Dans la tranche d’aujourd’hui, l’un des rivaux de la Conférence de l’UNCG, les East Tennessee State Buccaneers, se trouvent au même endroit. L’équipe de Steve Forbes a enregistré une impressionnante victoire de 74-63 à LSU le 18 décembre, un résultat qui renforce considérablement son profil. Cependant, une paire de pertes inférieures à 100, y compris un revers choquant à domicile contre les 220e Mercer Bears, alourdit un peu le profil des Bucs. Et tandis que ETSU partage la tête du SoCon, une défaite de 65-56 contre les Furman Paladins signifie qu’ils détiennent actuellement l’offre automatique de la ligue sur les Buccaneers. Ils se retrouveront à Johnson City, Tennessee, le 19 février et peut-être pour la troisième fois lors de la finale de SoCon le lundi 9 mars.

Je serai de retour vendredi avec une mise à jour complète des bulles. En attendant, vous pouvez consulter mes avant-premières télévisées nocturnes sur Blogging the Bracket et écouter mes interviews de brackologie sur le podcast College Basketball Coast to Coast.