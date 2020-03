Bracketology 2020: le championnat NCAA est presque arrivé

Grâce à d’autres défis technologiques (et, espérons-le, oubliés, à frapper du bois), cela fait près d’une semaine que j’ai mis à jour le champ prévu de 68 du tournoi NCAA 2020. Mais maintenant que le mois de la folie est enfin arrivé, il est temps de prendre le rythme . Et compte tenu du nombre de changements dans cette tranche de lundi par rapport à mardi dernier et de ce qui reste à venir d’ici au 15 mars, nous sommes dans deux semaines folles.

Alors que les quatre graines n ° 1 sont les mêmes qu’elles ne l’ont jamais été – Kansas (Midwest), Baylor (Sud), Gonzaga (Ouest) et San Diego State (Est) – les lignées de graines deux à quatre ont connu un mouvement significatif, avec deux nouvelles quatre graines et un trio d’autres mouvements. Au fond de la piscine at-large, il y a deux nouveaux at-larges et un nouveau leader Pac-12, en plein essor de l’UCLA, dont j’ai discuté le cas la semaine dernière.

Seton Hall compte 10 victoires dans le quadrant 1, soit une de moins que la tête de série n ° 1 du Kansas.





Les deux têtes de série de cette semaine sont composées uniquement de chefs de conférence – Dayton (Atlantique 10, Est), Florida State (ACC, Midwest), Seton Hall (Big East, South) et Maryland (Big Ten, West). Les Pirates, vainqueurs de leurs trois derniers matchs avec 21-7 au classement général et garantissant déjà une part du titre de Big East, remplacent Duke, qui est tombé jusqu’en tête de série n ° 4 après avoir perdu une double prolongation de 113-101 fusillade à Wake Forest et un combat de roche 52-50 à Virginia.

Creighton, qui a encore une chance de voler la tête de série n ° 1 du Big East Tournament de Seton Hall, reste coincé sur la troisième ligne de tête à l’échelle nationale après la surprenante défaite de dimanche à St. John’s. Les Bluejays sont répartis dans le Midwest avec Villanova (Est), Louisville (Sud) et le champion SEC Kentucky (Ouest) complétant les n ° 3. Duke (Est) susmentionné mène la ligne quatre, rejoint par l’Oregon (Ouest) et les nouveaux arrivants Michigan State (Sud) et Iowa (Midwest). Les Spartans et Hawkeyes remplacent une équipe de Penn State qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs, dont une défaite samedi à Iowa City, et une équipe du Colorado qui a perdu contre la Californie et Stanford cette semaine.

Après le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui, je vais jeter un œil à l’image de la bulle et à quelques autres équipes qui ont soudainement rejoint l’UCLA pour faire une poussée tardive vers une offre.

Liste complète des graines d’aujourd’hui

1. Région du Midwest (Indianapolis, Indiana)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

1. Kansas (Big 12) contre * 16. Robert Morris (NEC) / Caroline du Nord A&T (MEAC)

↑ 8. Virginie vs 9. Saint Mary’s

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

↑ 5. Butler contre * 12. UCLA (Pac-12)

↑ 4. Iowa contre 13. Stephen F. Austin (Southland)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

6. BYU contre 11. Stanford

3. Creighton contre 14. UC Irvine (Big West)

Tampa, Floride (jeu / sam.)

7. Marquette contre * 10. Oklahoma

↑ 2. Florida State (ACC) contre 15. Montana (Big Sky)

4. Région Est (New York, New York)

Sacramento (vendredi / dimanche)

1. État de San Diego (MW) contre ↓ 16. Little Rock (ceinture solaire)

↓ 8. Arizona contre 9. Floride

Tampa (jeu / sam.)

↑ 5. Ohio State vs 12. Yale (Ivy)

↓ 4. Duke contre 13. Vermont (Amer. East)

Albany, New York (jeu / sam.)

↑ 6. Wisconsin contre ↓ 11. État d’Utah / État de Wichita

3. Villanova contre 14. Hofstra (CAA)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

↓ 7. Virginie-Occidentale contre * 10. USC

2. Dayton (A 10) contre 15. Wright State (Horizon)

2. Région sud (Houston, Texas)

Saint-Louis (jeu / sam.)

1. Baylor contre * 16. Sienne (MAAC) / Prairie View A&M (SWAC)

8. Illinois vs ↓ 9. Arizona State

Omaha (vendredi / dimanche)

↑ 5. Auburn contre 12. Northern Iowa (MVC)

↑ 4. Michigan State contre 13. Akron (MAC)

Cleveland (vendredi / dimanche)

6. Michigan vs 11. ETSU (SoCon)

3. Louisville contre 14. État du Nouveau-Mexique (WAC)

Albany (jeu / sam.)

↑ 7. LSU contre 10. Indiana

↑ 2. Seton Hall (Big East) contre 15. Colgate (Patriot)

3. Région ouest (Los Angeles, Californie)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

1. Gonzaga (WCC) contre 16. Radford (Big South)

↓ 8. Texas Tech contre 9. Xavier

Spokane (jeu / sam.)

↓ 5. Penn State contre 12. Liberty (ASUN)

4. Oregon contre 13. Nord du Texas (C-USA)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

↓ 6. Colorado contre ↓ ↑ 11. Rutgers / Cincinnati

↑ 3. Kentucky (SEC) contre * 14. Belmont (OVC)

Greensboro (vendredi / dimanche)

↑ 7. Houston (américain) contre 10. Providence

2. Maryland (Big Ten) contre * 15. État du Dakota du Nord (Sommet)

Offres par conférence: 10 Big Ten, 7 Big East, 7 Pac-12, 5 Big 12, 4 ACC, 4 SEC, 3 AAC, 3 WCC, 2 MW, 23 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Oklahoma, USC, Indiana, Stanford

Quatre derniers IN: Rutgers, Utah State, Cincinnati, Wichita State

Quatre premiers OUT: État de NC, Texas, Richmond, État du Mississippi

Quatre suivants OUT: Rhode Island, Arkansas, Purdue, Clemson

NET At-Large le moins bien classé: Indiana (54)

Exclusion NET la mieux classée: Purdue (35)

Nouveau aujourd’hui (7/68): Belmont, État du Dakota du Nord, Oklahoma, Robert Morris, Sienne, UCLA, USC

Départ aujourd’hui: Arkansas, Austin Peay, État de NC, Rhode Island, St. Francis (Pennsylvanie), Saint Peter’s, Dakota du Sud

BYU est un vrai n ° 5 dans la liste des graines; cependant, il était difficile de placer les Cougars dans le support tout en suivant les règles de bracketing et en les conservant dans les sites jeudi / samedi. Je les ai donc échangés avec le meilleur numéro 6, Butler, un résultat qui permettrait aux Bulldogs de jouer dans la région du Midwest à quelques kilomètres de leur campus d’Indianapolis.

Les tournois de conférence débutant demain avec les quarts de finale de l’Atlantic Sun, il est devenu plus simple de déterminer le titulaire automatique de chaque ligue. Pour l’instant, le détenteur de la graine n ° 1 pour chaque conférence obtient le feu vert. Si ces équipes sont éliminées au cours des deux prochaines semaines, la graine restante la plus élevée reçoit l’offre jusqu’à ce qu’un trophée soit attribué.

Les deux premiers affrontements Elite Eight débuteraient avec Gonzaga-Maryland à Los Angeles, tandis que l’État Kansas-Florida se terminerait samedi à Indianapolis. Dimanche commencerait probablement avec San Diego State-Dayton à New York et se conclurait avec Baylor-Seton Hall à Houston. (N’est-ce pas un groupe inhabituel de finales régionales?)

Lundi, le Texas a remporté son troisième match consécutif, faisant tomber un club de Virginie-Occidentale qui est passé d’un top quatre à sept aujourd’hui. Ce résultat m’a permis de remettre les Longhorns sur mon radar. Samedi, l’équipe de Shaka Smart a remporté sa quatrième consécutive, s’imposant de façon impressionnante à Texas Tech, 68-58. Classé 59e dans le NET lundi matin et assis à 18-11 au total avec un dossier de 4-7 dans les matchs du quadrant 1, le Texas frappe à la porte de la candidature – la deuxième équipe à partir de ce matin. Leur match restant le plus important avant le tournoi Big 12 est prévu pour demain soir à Oklahoma, qui est de retour sur le terrain après des victoires sur … Texas Tech et West Virginia. (L’USC est l’autre nouveau venu au large, grâce à un balayage de l’Arizona et de l’Arizona State.) Si les Longhorns gagnent celui-là, ils pourraient très bien être du côté droit de la bulle dans ma mise à jour de mercredi, d’autant plus que les deux les équipes qui les précèdent, Cincinnati et Wichita State de l’American Athletic, sont toutes deux sur de la glace mince en ce moment.

Clemson a été excellent contre des équipes de qualité à domicile, mais l'incohérence des Tigers pourrait leur coûter cher.





Clemson est une autre équipe qui a gagné un nouveau look pour aujourd’hui, grâce à une victoire controversée à domicile 70-69 contre Florida State samedi après-midi. Les Tigers ont maintenant une fiche de 15-13 au total avec trois victoires contre les 15 meilleurs du NET, alors qu’ils ont battu les Séminoles, Louisville et Duke – tous au Littlejohn Coliseum. Cependant, le club de Brad Brownell a été incroyablement incohérent, même à domicile, où Clemson a perdu contre Notre Dame, Yale, Caroline du Sud, Virginia Tech et Miami. Ajoutez à cela les pertes sur la route contre Georgia Tech et Wake Forest et il n’est pas surprenant que les Tigers soient 73es du NET pour le moment. Avec un voyage à Blacksburg et un match à domicile contre les Yellow Jackets, il est possible que Clemson se dirige vers le tournoi ACC avec une fiche de 17-13. Cependant, les Tigers vont devoir battre au moins une des quatre équipes probables de la conférence de la NCAA (les trois premiers plus Virginia) pour gagner une offre.

Finalement, ce fut un week-end difficile pour les prétendants au milieu de la majeure. Bien qu’il soit encore très probable que la Conférence de la côte ouest place trois équipes sur le terrain, le Mountain West est à peine une ligue à deux candidatures pour le moment et l’Atlantic 10 n’est plus qu’à Dayton.

Partant de l’Ouest, l’État d’Utah est actuellement l’avant-dernière équipe après avoir perdu 66-64 au Nouveau-Mexique samedi soir. Et devine quoi? Si les Lobos battent l’État de San Jose au premier tour du tournoi Mountain West mercredi, ils rencontreront les Aggies jeudi en quart de finale. Les premières victoires de l’Utah State sur un terrain neutre contre le LSU et la Floride ne signifieraient pas grand-chose si l’impression finale laissée par les Aggies au comité de sélection était une défaite consécutive face à une équipe septième du Nouveau-Mexique.

Pendant ce temps, le Rhode Island est tombé hors du terrain après la défaite à domicile de 72-62 dimanche contre Saint Louis. Les Rams ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs, mais ils auront l’occasion de revenir du bon côté de la bulle lors de la visite de Dayton à Kingston mercredi soir. Bien que les premières victoires à domicile du Rhode Island sur l’Alabama et la Providence soient utiles, aucune ne correspond à une victoire potentielle sur les Flyers, en particulier avec Dayton toujours parfait en jeu de conférence.

Cette semaine, j’aurai des mises à jour sur les bulles du matin mercredi et jeudi, récapitulant l’action des nuits précédentes, et un aperçu complet de l’image de la serrure et de la bulle vendredi. En attendant, vous pouvez consulter les aperçus télévisés et la couverture des tournois de la conférence sur Blogging the Bracket et écouter mes interviews de brackologie sur le podcast College Basketball Coast to Coast et Pushing the Odds avec Matt Perrault de SB Nation Radio.