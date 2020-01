Bracketology 2020: les surprises abondent dans la première tranche du nouvel an

Avant le début de la saison le 5 novembre, j’ai publié une projection de fourchette de pré-saison plutôt piétonne avec la mise en garde habituelle que c’était un exercice de futilité et que les choses auraient l’air complètement différentes le dimanche de la sélection.

Cependant, nous sommes maintenant à peu près à mi-chemin entre le début de la saison et cette date – dimanche 15 mars – et le champ de 68 est déjà complètement méconnaissable de celui que j’ai évoqué il y a un peu plus de deux mois. Pour commencer, 29 des 68 équipes de la tranche projetée ci-dessous sont de nouveaux arrivants. OK … ce n’est pas si inhabituel, car il y a eu 28 changements entre l’effort de pré-saison de 2018 et la première projection de 2019. Au lieu de cela, ce sont certains des noms, manquants et présents, qui fournissent la valeur de choc de cette tranche, en particulier si vous ” ve été plus concentré sur la poursuite du championnat de football jusqu’à ce point.

Roy Williams, comme de nombreux fans de Caroline du Nord, a eu du mal à regarder les Tar Heels récemment.





Si vous recherchez les Tar Heels de Caroline du Nord (une tête de série n ° 3) ou les Bearcats de Cincinnati (une équipe du tournoi de la NCAA pendant neuf saisons consécutives), vous allez être déçu. Aucune des deux équipes n’est même proche du jury «à l’étude» en ce moment, grâce aux premières difficultés causées par les blessures et les règles que j’ai mises en place pour évaluer les équipes en fonction de la façon dont le comité de sélection a utilisé le NET en 2019.

À noter que le 73e rang de Red Storm de St.John’s était l’équipe la moins bien notée dans le NET du dimanche de sélection 2019 pour remporter une offre générale. En équilibrant ces conseils avec la nouveauté de la métrique, je ne considère que les équipes du NET Top 80 pour une large sélection. Dans le NET de lundi (que j’ai utilisé pour construire le support), les Tar Heels se sont classés 101e et les Bearcats 88e, alors ils sont sortis. Parmi les autres notables qui ont raté la coupe d’aujourd’hui figurent les Iowa State Cyclones (81e), Pittsburgh Panthers (84e) et Syracuse Orange (87e).

Mais les luttes de ces piliers de mars ont ouvert la porte à de nouveaux noms. Les deux plus choquants sont ceux des Penn State Nittany Lions et des Rutgers Scarlet Knights – une paire de programmes malheureux dont la résurgence soudaine a contribué à porter à 10 le total des enchères actuelles des Big Ten (sur 14 équipes). Rappelez-vous que l’ancien Big East, composé de 16 équipes, a établi le record du plus grand nombre de mises avec 11 en 2011.

Les Nittany Lions sont en mesure d’atteindre le tournoi lors de la neuvième saison de Pat Chambers, s’étant qualifiés pour la dernière fois en 2011 – la huitième et dernière campagne d’Ed DeChellis à Happy Valley. Le dernier voyage de Penn State dans la NCAA avant cela est venu en 2001 – lorsque l’équipe de Jerry Dunn a atteint le Sweet Sixteen. Sur la base de ces dates, les Nittany Lions, actuellement 12-2 et projetés en tant que tête de série n ° 4, ont un an d’avance!





























Les victoires consécutives contre le Wisconsin et le rival en place Seton Hall ont Rutgers dans cette projection de support et rêvent d’un matériel plus conséquent.





Quant aux rivaux de Penn State au New Jersey, les Scarlet Knights ont déjà une fiche de 11-3 lors de la quatrième saison de Steve Pikiell – ayant remporté seulement 15, 15 et 14 matchs lors des trois premières. Rutgers est une semence n ° 7 dans la fourchette d’aujourd’hui avant la visite de ce soir de … Penn State. Soit dit en passant, les Scarlet Knights ont atteint le tournoi de la NCAA en 1991 sous l’actuel commentateur télévisé Bob Wenzel. Cela fait 29 ans et six il y a des entraîneurs en chef!

Naturellement, le sommet de la projection d’aujourd’hui n’était pas à l’abri de la bizarrerie générale de la saison 2019-20 jusqu’à présent. Bien sûr, les Kansas Jayhawks, une graine n ° 1 en novembre, et les Duke Blue Devils, trouvés sur la lignée de semences n ° 2 il y a deux mois, représentent la moitié de la lignée de semences supérieure d’aujourd’hui. Mais à l’époque, il était presque impossible de prédire que les Butler Bulldogs, un participant aux 11 premiers têtes de série, et les San Diego State Aztecs, complètement absents de la période de présaison, constitueraient l’autre moitié. Curieusement, les Florida Gators, une tête de série de novembre, ont remplacé Butler dans les quatre premiers de cette catégorie. Quant aux Wildcats du Kentucky, quatrième n ° 1 de novembre, ils sont sur la lignée n ° 8 aujourd’hui après une saison hors conférence qui les a vus vaincre la pré-saison n ° 1 Michigan State Spartans lors de la soirée d’ouverture, puis s’incliner face aux Evansville Purple Aces une semaine plus tard. Alors que l’équipe de John Calipari a réussi à vaincre les Cardinals de Louisville à domicile avant le début du match pour la SEC, les défaites de Las Vegas contre les Utah Utes et l’Ohio State Buckeyes ont un peu blessé leur profil.

La victoire à domicile de samedi contre Virginia Tech, un rival, a maintenu les champions nationaux de 2019 dans la fourchette d’aujourd’hui.





Vous serez également probablement surpris par le placement du champion national de 2019, les Virginia Cavaliers. Ils sont sur la ligne 11, grâce en partie à des luttes offensives qui endommagent leurs statistiques, mais aussi grâce à un manque de victoires de qualité dès le début. Les Cavaliers ne possèdent pas encore une seule victoire en Quad 1 et ils n’ont pas encore joué avec une équipe classée au-dessus du 48e rang du NET (les Purdue Boilermakers).

Donc, sans plus tarder, voici le crochet complet et le récapitulatif d’aujourd’hui. Les astérisques (*) marquent les nouveaux entrants, tandis que les flèches indiquent si la semence d’une équipe de retour a augmenté ou diminué. La liste complète des graines est disponible sur Blogging the Bracket.

1. Région Est (New York, New York)

Greensboro, Caroline du Nord (vendredi / dimanche)

1. Duke (ACC) contre * 16. Morgan State (MEAC) / Robert Morris (NEC)

↓ 8. Kentucky contre ↓ 9. VCU

Sacramento, Californie (ven. / Dim.)

5. Arizona vs * 12. Louisiana Tech (C-USA)

↑ 4. Wichita State (AAC) contre 13. Loyola Chicago (MVC)

Cleveland, Ohio (vendredi / dimanche)

↓ 6. Seton Hall contre ↓ 11. Floride / Purdue

* 3. Virginie-Occidentale vs ↑ 14. Colgate (Patriote)

Cleveland (ven. / Dim.)

↓ 7. Memphis contre * 10. Utah

↓ 2. Michigan State (Big Ten) contre * 15. Ruisseau Stony (Amer. Est)

4. Région ouest (Los Angeles, Californie)

Sacramento (vendredi / dimanche)

*1. État de San Diego (MW) contre * 16. Kansas City (WAC)

↓ 8. Texas Tech contre ↓ 9. Saint Mary’s

Albany, New York (jeu / sam.)

* 5. Creighton contre * 12. Akron (MAC)

* 4. Penn State contre ↑ 13. État Wright (Horizon)

Spokane, Washington (jeu / sam.)

* 6. Arkansas contre ↓ 11. Virginie

3. Oregon vs * 14. UC Santa Barbara (Big West)

Spokane (jeu / sam.)

↓ 7. Marquette contre * 10. Minnesota

2. Gonzaga (COE) contre * 15. Winthrop (Big South)

2. Région du Midwest (Indianapolis, Indiana)

St. Louis, Missouri (jeu / sam.)

↑ 1. Butler (Big East) contre * 16. Princeton (Ivy) / Grambling State (SWAC)

* 8. BYU contre * 9. Géorgie

Albany (jeu / sam.)

↓ 5. Louisville contre ↑ 12. Liberté (ASUN)

↓ 4. Maryland contre * 13. Collège de Charleston (CAA)

Saint-Louis (jeu / sam.)

↓ 6. Villanova contre ↓ 11. Washington

* 3. Dayton (A 10) contre * 14. Cavalier (MAAC)

Omaha, Nebraska (vendredi / dimanche)

↑ 7. Wisconsin contre 10. Houston

↑ 2. Baylor (Big 12) contre * 15. État du Dakota du Nord (Sommet)

3. Région sud (Houston, Texas)

Omaha (vendredi / dimanche)

1. Kansas vs * 16. État du Tennessee (OVC)

↑ 8. Colorado contre * 9. Iowa

Tampa, Floride (jeu / sam.)

↑ 5. Michigan contre * 12. Stephen F. Austin (Southland)

↑ 4. Florida State contre * 13. Furman (SoCon)

Greensboro (vendredi / dimanche)

* 6. Stanford (Pac-12) contre ↓ 11. Xavier / LSU

↑ 3. Ohio State vs ↑ 14. Montana (Big Sky)

Tampa (jeu / sam.)

*sept. Rutgers contre ↓ 10. Oklahoma

↑ 2. Auburn (SEC) contre * 15. Little Rock (ceinture solaire)

Offres par conférence: 10 Big Ten, 6 Big East, 6 Pac-12, 6 SEC, 5 Big 12, 4 ACC, 3 AAC, 3 WCC, 2 Atlantic 10, 23 conférences à une offre

Quatre derniers byes: Minnesota, Houston, Virginie, Washington

Quatre derniers IN: Floride, Xavier, LSU, Purdue

Quatre premiers OUT: État de NC, Indiana, Georgetown, Illinois

Quatre sorties suivantes: État de l’Oklahoma, Richmond, Virginia Tech, État de l’Oregon

NET At-Large le moins bien classé: Floride (52)

Exclusion NET la mieux classée: Illinois (38)

Également considéré (dans l’ordre NET): Yale, Missouri, Temple, Northern Iowa, SMU, St.John’s, Alabama, Arizona State, Duquesne, Ole Miss, East Tennessee State, USC, TCU, Utah State, Saint Louis, Texas, Mississippi State, Santa Clara, DePaul, Notre Dame, Tennessee

Nouveau aujourd’hui (29/68): Akron, Arkansas, BYU, College of Charleston, Creighton, Dayton, Furman, Georgia, Grambling State, Iowa, Kansas City, Little Rock, Louisiana Tech, Minnesota, Morgan State, North Dakota State, Penn State, Princeton, Rider, Robert Morris , Rutgers, San Diego State, Stanford, Stephen F. Austin, Stony Brook, Tennessee State, UC Santa Barbara, Utah, Winthrop

Départ aujourd’hui: Belmont, Bethune-Cookman, Cincinnati, Davidson, ETSU, Fairleigh Dickinson, Georgetown, Harvard, Hofstra, Indiana, Iona, Mississippi State, Missouri, NC State, New Mexico State, North Carolina State, Oklahoma State, Radford, Sam Houston State, South Alabama, Dakota du Sud, Syracuse, Texas, Texas Southern, Toledo, UC Irvine, Utah State, Vermont, Western Kentucky

Je fais cela depuis longtemps (2010 était ma première saison avec SB Nation, pour référence) et je ne peux pas penser à une projection de support avec autant de confrontations potentiellement explosives aux premier et deuxième tours.

Les mises à jour sont très présentes dans les deux premiers matchs d’Elite Eight prévus pour ce support. Le projet de loi jumeau de samedi commencerait probablement par un match revanche Big 12 / Big East Battle entre Butler et Baylor à Indianapolis et se terminerait par un affrontement de fuseau horaire pour tout le Pacifique à l’ouest entre l’État de San Diego et Gonzaga. Le doublé de dimanche commencerait sans aucun doute par un match revanche du Kansas et de la ronde des 32 de 2019 d’Auburn à Houston et se terminerait par une autre confrontation Duke-Michigan State à New York – la troisième en l’espace d’un peu plus d’un an.

En raison des différences dans la planification des conférences, il y a des détenteurs de soumissions automatiques surprise dans ce domaine, avec des répercussions négatives sur le classement de ces ligues. En raison de leur victoire sur les Penn Quakers lors du premier match de l’Ivy League de l’année, les 5-8 Princeton Tigers représentent la conférence au lieu des Yale Bulldogs ou Harvard Crimson. Dans le WAC, les Roos de Kansas City (anciennement UMKC) ont une fiche de 2-0 après la première semaine de jeu, une victoire de mieux que les champions pérennes de la conférence, les Aggies du New Mexico 1-0. Ensuite, il y a les Vermont Catamounts, la seule équipe d’Amérique de l’Est qui n’a pas encore commencé le jeu de la conférence – cela signifie que l’entrée la mieux classée de la conférence dans le NET se trouve celle-ci. Notez que les premières idiosyncrasies sont un avant-goût des surprises qui vous attendent pendant la semaine de sélection.

Notez que puisque les Idaho Vandals accueillent les pods de premier et deuxième round de Spokane et que les Horizon League et IUPUI Jaguars sont responsables du Midwest Regional à Indianapolis, Gonzaga et Butler peuvent jouer des matchs quasi à domicile en mars. Cependant, comme les Cougars de Houston sont l’un des hôtes du Sud, ils doivent être placés dans une région entièrement différente. De même, les Bluejays de Creighton ne peuvent pas jouer à Omaha le premier week-end.

Le Big Ten peut-il vraiment représenter un quart complet des équipes au large de cette saison? L’ACC ne placera-t-il qu’un quatuor dans le domaine des 68? Vendredi, je serai de retour avec plus de détails sur la position de chacune des conférences multi-offres avec un peu plus de deux mois avant le dimanche de sélection.