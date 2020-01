Brad Marchand a senti un tir de pénalité de la pire façon possible

Le penalty de Brad Marchand décisif lundi soir est une affaire d’infamie.

Marchand tentait de garder les Bruins en vie contre les Flyers quand il a patiné jusqu’à la rondelle, l’a poussée de deux pouces et a soudainement réalisé (avec tout le monde) ce qui s’était passé. C’est facilement l’une des odeurs de pénalité les plus embarrassantes que j’ai jamais vues, et l’indignité de ne jamais l’avoir près du gardien.

Comment cela peut-il arriver? Eh bien, ce sont simplement les règles d’un tir de pénalité. Le patineur doit garder la rondelle en mouvement vers l’avant après l’avoir touchée. Une fois tiré, le jeu est considéré comme terminé. Ainsi, lorsque Marchand a poussé la rondelle et qu’il s’est immobilisé à quelques centimètres de l’endroit où il a patiné, il ne l’a plus fait avancer, comptant le coup de pouce comme le tir et provoquant le coup de sifflet des arbitres.

L’agonie est exquise.