Brad Stevens et Jaylen Brown partagent leurs réflexions sur le mémorial de Kobe

Les Boston Celtics ont mis un terme à leur voyage sur la côte ouest lundi pour permettre à leurs joueurs de se rendre au Staples Center pour le service commémoratif de Los Angeles Laker Kobe Bryant, et quelques-uns ont eu des idées à partager sur l’événement.

L’entraîneur-chef Brad Stevens a estimé que le service était important pour ses joueurs d’avoir eu l’occasion d’assister, disant (via le Mark Murphy du Boston Herald) »… c’était une excellente occasion de réfléchir à ce qui était important, c’était une excellente occasion de pleurer et célébrer.”

“Mais je pense que d’une manière unique, avec tous ces gens là-haut et la célébration qu’ils ont eue, je pensais que c’était édifiant … Je pense que nos gars ont vraiment apprécié toutes les personnes qui ont parlé et la façon dont cela a été organisé et organisé.”

Onze Celtics ont assisté à l’événement, dont le tireur de quatrième année Jaylen Brown, l’ancien mentoré de Bryant Jayson Tatum et même trois entraîneurs.

Le natif de Marietta réfléchirait plus tard à la façon dont les amis, la famille, les mentorés de Bryant et la communauté NBA au sens large se sont réunis lors de l’événement en sa mémoire.

“C’est dommage que tout le monde se réunisse pour des trucs comme ça, un événement malheureux. Mais c’était bien de voir des gens là-bas », a déclaré le produit Cal-Berkeley. “J’ai rencontré beaucoup de gens que je ne connaissais pas.”

Lors d’un événement avec de nombreux amis et famille partageant des souvenirs de la grande Laker, choisir un seul exemple de ce qui les a le plus touchés dans cette mer de cœurs brisés serait un défi pour quiconque, a inclus Brown lorsqu’on lui a posé cette question.

“Juste l’influence, l’impact que quelqu’un de cette stature a eu était incroyable”, a noté le Géorgien.

“Je pense qu’il continuera d’être célébré, et il ne sera pas oublié. Cela vous fait penser à la façon dont vous voulez que vous vous souveniez de votre absence. Certainement une bénédiction de pouvoir en faire l’expérience, en particulier avec mes coéquipiers, et de grandes prières à Kobe et à sa famille. »

Avec le service commémoratif terminé, l’attention se porte maintenant sur le tronçon de ce qui reste de la saison NBA 2019-2020, comment Kobe lui-même verrait probablement la situation compte tenu de sa nature hyper-compétitive dans la vie.

Mais l’événement était nécessaire pour guérir la blessure qui déchirait la communauté mondiale de la NBA, affligeant toujours la vie luminescente qui était celle de Bryant.

“C’était bon pour la fermeture, pour la tranquillité d’esprit”, a ajouté Brown. “Je suis content que nous ayons pu en faire l’expérience.”

