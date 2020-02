Brad Stevens fait l’éloge de Ben Simmons, dit que le tir de saut n’a pas d’importance

Avant que les Philadelphia 76ers et les Boston Celtics ne se battent samedi soir, un sujet familier a été soulevé concernant les Sixers.

Ce sujet, bien sûr, était le tir de saut de Ben Simmons. Oui, le seul aspect de son jeu qui l’a persévéré au cours de ses trois premières années dans la ligue, selon lequel les gens suggèrent qu’il ne devrait pas jouer de meneur de jeu, pour commencer.

Cependant, Simmons est un joueur des étoiles pour la deuxième saison consécutive et il a gagné le respect de ses pairs. L’un d’eux est l’entraîneur des Celtics Brad Stevens qui ne se soucie pas du manque de pullover de Simmons.

“Je ne pense pas vraiment que cela compte”, a-t-il déclaré avant le match. «Il y a suffisamment de gars qui peuvent tirer le ballon. Il peut les trouver. Il est déjà deux fois All-Star, à tout âge. Il est sacrément bon. “

Les Sixers ont commencé à apporter des modifications à leur infraction, ce qui inclut d’avoir Simmons comme rouleau plutôt que comme distributeur, mais cela ne change pas le fait qu’il fait tant de choses bien quand il a le ballon de basket dans les mains. Il peut marquer par lui-même, il peut mettre en place d’autres, et il a commencé à se rendre plus souvent à la ligne de faute. Le basket-ball ne se limite pas à tirer sur des cavaliers.

“Alors que tout le monde se concentre sur son tir, il fait presque tout le reste au niveau le plus élite”, a poursuivi Stevens. «Il sait très bien ce qu’il fait le mieux. Quelqu’un ne le garde pas, il va dans un disque dur et tourne et vous ne pouvez pas l’arrêter, car il obtient une tête de vapeur ou il passe un transfert pour un tireur et vous n’êtes pas là pour aider parce que vous êtes retour. Il a réussi la seule chose dont tout le monde parle et rend son équipe meilleure et c’est pourquoi il est si bon. “

Simmons a ensuite réalisé une solide performance contre les Celtics marquant 23 points sur un tir de 9 pour 14 et il a eu neuf rebonds et cinq passes décisives également. Il fait tellement de choses différentes sur le sol et cela fait de lui l’un des joueurs les plus dangereux de la ligue. Il est également devenu autonome sur la défensive, car il est devenu une élite à cette extrémité du terrain.

“C’est un bon défenseur, très bon pour comprendre le jeu, et il vous met beaucoup de chaleur à la fois comme screener et comme roller et comme pilote”, a ajouté Stevens. “Il peut attraper et passer ou il peut attraper et finir.”

À la fin de la journée, lorsque les séries éliminatoires se dérouleront, tout le monde sait que Simmons devra avoir un certain type de tir de saut pour garder les défenses honnêtes. Cela permettrait à Joel Embiid d’opérer sur le bloc bas et lui permettrait de faire ce qu’il fait le mieux, c’est-à-dire dominer bas et tirer des fautes.

Selon l’entraîneur Brett Brown, la clé est de permettre à Simmons de travailler sur le cavalier à ses propres conditions et de le laisser le faire librement.

«Nous obtenons une exposition maniaque, ça me gratte la tête, parfois, ce sujet reçoit», a expliqué Brown. «Je pense qu’à ses conditions, il trouvera sa place. Il prend l’espace et ce qu’il en a fait, c’est qu’il en a marqué. Il a été abattu d’un canon, il jouait en descente et ne faisait que mâcher un poste vacant. Il y aura un moment où cela se produira dans l’esprit de beaucoup de gens, mais je pense que ce sera fait selon ses conditions. J’essaie de le coacher et de le placer correctement et nous espérons le voir. »

Philadelphie aura besoin de Simmons pour continuer à avancer sur le côté offensif et cela leur permettra de progresser dans le classement. Ils sont actuellement les 6 têtes de série de la Conférence Est après la défaite contre les Celtics et ils auront une chance de gagner du terrain contre le Miami Heat lundi.

