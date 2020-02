Brad Stevens félicite Russell Westbrook pour sa capacité de conduire

Depuis l’échange du gros homme Clint Capela avec les Hawks d’Atlanta, les Houston Rockets ont porté la petite balle vers de nouveaux sommets, en utilisant P.J.Tucker – qui joue généralement comme un attaquant hybride – au centre.

Et avec le nouveau système des Rockets en place, Russell Westbrook a sans doute le plus profité. Avant le match des Rockets contre les Celtics de Boston mardi, l’entraîneur des Celtics, Brad Stevens, a félicité Westbrook pour sa capacité de conduire, l’un des meilleurs attributs de son match.

Les Rockets and Celtics donneront leur coup d’envoi à 20 h 30. Heure centrale au Toyota Center de Houston, avec le jeu télévisé à l’échelle nationale sur TNT.

Voici ce que Stevens a dit, par Mark Berman de Fox 26 Houston.

Harden attire tellement l’attention, quand vous vous précipitez, vous devez garder un gars qui est un moteur à réaction volant dans la peinture. C’est juste difficile. C’est dur. Il est vraiment bon.

Westbrook a peut-être connu son meilleur tronçon de la saison au cours des 10 derniers matchs, utilisant sa capacité à faire irruption dans la voie pour des seaux faciles. Selon ESPN Stats & Info, Westbrook a marqué 234 points dans la peinture au cours des 10 derniers matchs.

Le seul autre joueur à avoir réussi cet exploit au cours des 20 dernières saisons est le centre du Temple de la renommée Shaquille O’Neal. Selon NBA.com, Westbrook est en tête de la NBA en entraînements par match cette saison à 20,3. Il se classe troisième aux points dans la peinture derrière Giannis Antetokounmpo et Montrezl Harrell.

Capela n’a pas disputé ses trois derniers matchs à Houston en raison d’une blessure au talon, et les Rockets ont maintenant eu trois matchs complets depuis l’échange.

En se dirigeant vers une petite balle et en abandonnant le rôle d’un centre traditionnel, Westbrook et les Rockets ont trouvé plus d’espace pour conduire et créer un assortiment de disparités. Westbrook a une moyenne de 33,5 points à ses quatre derniers matchs, ainsi que 6,5 rebonds et 6,3 passes décisives.

Pour la saison 2019-2020 au total, Westbrook (27,0) se classe deuxième sur les Rockets en marquant derrière Harden (35,2), tandis que les anciens MVP sont à égalité pour la tête d’équipe en passes décisives à 7,3 par match.

