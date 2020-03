Brad Stevens: “Je suis fier de l’attitude de Marcus Smart”

Marcus Smart est l’un des joueurs de la NBA qui a malheureusement contracté le coronavirus. Le membre des Celtics de Boston, depuis le moment où il a été testé positif le 19 mars, a toujours montré une attitude positive et a profité de sa situation pour sensibiliser davantage.

Brad StevensL’entraîneur-chef des Celtics a récemment parlé aux médias par conférence téléphonique. Entre autres choses. Il a parlé de l’état de santé actuel de son joueur et de la grande attitude qu’il a tout au long du processus de récupération:

“Il plaisante toute la journée, comme toujours. Nous avons eu une conférence Zoom avec le reste de l’équipe et nous lui avons dit que nous lui donnerions son propre espace pour qu’il puisse sortir et s’amuser, et il nous a dit de descendre. C’est génial.”

Cela fait à peine 14 jours depuis le premier cas de coronavirus en NBA, celui de Rudy Gobert.

Le Français a été le premier des 14 cas en championnat. Donovan Mitchell, Marcus Smart, Christian Wood et Kevin Durant ont été les autres confirmés.

Dès le moment où il a été positif, Smart s’est comporté avec une grande responsabilité dès la première minute. Il a enregistré une vidéo dans laquelle il a réitéré que toutes les recommandations de santé devaient être suivies et l’a publiée sur Twitter instantanément.

“Je suis fier de la façon dont il a pris l’initiative de dire aux gens qu’il l’avait et qu’il se sentait bien. Il a simplement demandé aux gens de suivre les instructions recommandées. C’est une période vraiment unique et troublante pour tout le monde. Nous devons tous y aller dans la même direction pour passer le cap et regarder vers l’avenir. “

