Brad Stevens OK sans temps mort à la fin de la défaite de Boston face à Houston

L’entraîneur-chef des Boston Celtics, Brad Stevens, est d’accord avec le fait qu’il n’a pas appelé de temps mort dans le dernier match de la défaite samedi soir contre les Rockets de Houston.

Après un miracle à 3 points par le tireur Jaylen Brown immédiatement après un faux lancer parfaitement exécuté par l’attaquant des étoiles Jayson Tatum a envoyé le match en prolongation, l’équipe semblait prête à reprendre le match des Rockets après avoir froid dans le dernier cadre de réglementation.

Mais Boston se retrouverait à la traîne par un sur la possession finale de la période supplémentaire, et la progression de Brown entravée par le centre du petit ballon Robert Covington alors qu’il tentait de faire avancer le ballon.

“Nous avions envie d’appeler une action avec laquelle nous étions à l’aise et d’envisager plusieurs options, qu’ils ont fait exploser quelques-unes des options avec leur défense”, a déclaré Stevens (via John Karalis de MassLive).

Houston a fait un travail remarquable pour forcer les Celtics à abandonner leurs méthodes d’attaque préférées, au lieu de cela, Boston a essayé de s’adapter à la volée de manière à orienter le jeu vers les forces des Rockets, et cette séquence n’a pas fait exception.

“Jaylen va dans sa main droite pour un tir de saut de pull-up, il est difficile de bien voir dans ces moments”, a expliqué l’entraîneur des Celtics.

“Et il a eu un regard propre sur la jante et nous croyons en lui et lui faisons confiance”, a-t-il ajouté.

«« Ça faisait du bien », a noté Brown. “C’est un cliché que j’ai filmé toute la saison, sur lequel je travaille, il n’est pas tombé.”

Si cela avait été le cas, cela aurait été le match de la saison pour la façon dont Boston a géré l’adversité lancée contre eux par l’un des meilleurs entraîneurs et deux des meilleurs joueurs de la ligue.

Cela n’a pas été le cas, mais cela ne devrait pas diminuer la croissance que nous constatons chez Brown et Tatum en particulier, mais aussi la capacité de l’équipe à creuser profondément même en l’absence du meneur de jeu des étoiles Kemba Walker, dont la présence habituelle de stabilisation pourrait avoir été la différence dans un match aussi serré.

De leur côté, les Rockets ont l’air d’un concurrent légitime en concrétisant leur nouveau style de jeu ultra-petit.

Ils semblent également respecter beaucoup le jeune noyau de Boston – à travers leur jeu semblable aux séries éliminatoires autant que les échanges qui ont eu lieu après le match.

Jayson Tatum a partagé un câlin avec le PJ Tucker de Houston immédiatement après, et a reçu un maillot signé Ben McLemore également de son compatriote originaire de St.Louis, et James Harden et Russell Westbrook ont ​​parlé avec respect pour l’adversaire qu’ils venaient de grincer dans les heures supplémentaires.

Étant donné que le cœur du moteur de Boston ne fait que commencer avec Brown, âgé de seulement 23 ans et Tatum 21, ce n’est probablement pas la pire stratégie – cette équipe ne fait que commencer en termes de meilleures années.

.