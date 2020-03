Brad Stevens réagit au résultat du test COVID-19 de Marcus Smart

Personne n’aurait reproché au gardien des Celtics de Boston Marcus Smart s’il avait tenu son diagnostic de coronavirus (COVID-19) à l’abri des regards. Au lieu de cela, le spécialiste de la défense de 26 ans a hardiment annoncé qu’il avait été testé positif pour sensibiliser le public à la maladie respiratoire hautement contagieuse.

L’entraîneur-chef des Celtics Brad Stevens a félicité Smart pour son acte courageux vendredi, par Tim Bontemps de ESPN.

«Je suis fier de la façon dont il a pris l’initiative de dire aux gens qu’il l’avait et qu’il se sentait bien et qu’il s’est connecté et a simplement continué à demander aux gens de pratiquer la distanciation sociale et l’auto-isolement en ce moment. C’est une période vraiment unique et troublante pour tout le monde », a déclaré Stevens.

Le tacticien de 43 ans a également exprimé son optimisme quant à l’état de l’as défensif des Celtics, affirmant qu’il est asymptomatique et qu’il se sent bien récemment. Stevens a partagé qu’il reste en contact avec Smart tout au long de son isolement.

“De toute évidence, cette chose se propage très rapidement et n’a pas besoin d’autant de contacts que vous en avez quand vous êtes au milieu d’un match de basket-ball”, a déclaré Stevens. “Je suis simplement heureux que lorsqu’il a été testé positif, il n’ait toujours éprouvé aucun symptôme et qu’il se sente bien depuis.”

«Nous avons atterri de Milwaukee il y a 15 jours maintenant, et il se sent bien. Je me suis entretenu avec lui comme tout le monde l’a fait, très régulièrement. Je l’ai vu à plusieurs reprises lors de conférences téléphoniques et il semble très bien se porter. “

Compte tenu de la nature sensible de la maladie, les Brooklyn Nets, les Los Angeles Lakers, les Denver Nuggets et les Philadelphia 76ers ont choisi de ne pas divulguer les noms de leurs joueurs infectés.

En plus de Smart, la superstar des Brooklyn Nets, Kevin Durant, s’est également manifestée pour révéler qu’il était positif. Pendant ce temps, les joueurs de l’Utah Jazz Rudy Gobert et Donovan Mitchell, ainsi que le centre de Detroit Pistons Christian Wood, se seraient complètement remis de COVID-19.