Brad Stevens révèle ce que les Celtics ont fait pendant l’arrêt

L’entraîneur-chef des Boston Celtics, Brad Stevens, a tenu une téléconférence avec les journalistes vendredi et a révélé un certain nombre de choses sur ce que l’équipe avait fait pendant l’arrêt du coronavirus.

Stevens a raconté que le gardien Marcus Smart – le seul joueur de la liste à avoir testé positif pour le virus après la suspension des activités de la ligue le 11 mars – se sentait bien et qu’il vérifie régulièrement avec le produit de l’État d’Oklahoma.

Le coach Celtics est particulièrement fier de la façon dont Smart a adopté la distance physique et qu’il a pris la mesure supplémentaire d’encourager les autres à le faire également via les médias sociaux.

Les joueurs disposaient de vélos stationnaires pour aider à maintenir la condition physique, et des poids ont été livrés aux joueurs afin qu’ils puissent continuer à s’entraîner chez eux, un point soulevé par le président de l’équipe Danny Ainge dans une récente interview téléphonique avec le Boston Herald’s Steve Bulpett.

L’équipe a organisé plusieurs téléconférences par semaine pour vérifier les uns des autres et discuter des préoccupations et des problèmes non liés au basket-ball, a rapporté Stevens.

L’entraîneur s’est occupé lui-même, se promenant si possible, et n’a pas utilisé sa voiture, sauf pour la déplacer depuis plus de deux semaines maintenant.

Stevens a également mis en place un powerpoint pour ses enfants afin de les sensibiliser à l’impact de la pandémie virale, mais ne se soucie pas du tout du contact accru avec le fait qu’ils soient coincés à la maison – en fait, bien au contraire.

“J’adore être avec eux”, a proposé Stevens, notant que c’était probablement lui qui les rendait fous.

L’ancien entraîneur de Butler a activement évité le sujet du basket avec les joueurs, car il ne le juge pas approprié étant donné tout ce qui se passe autour d’eux en ce moment. «Mes pensées vont à tous ceux qui sont vraiment confrontés à cette chose. Vous vous sentez tellement mal », a-t-il ajouté.

Il se prépare à une reprise des activités de la ligue, mais jusqu’à présent, il s’est surtout concentré sur les analyses de post-saison de chaque joueur qui seront utiles lorsque – ou peut-être si – la saison reprend.

Quelqu’un lui a demandé s’il pouvait peut-être utiliser son défi d’entraîneur pendant la pause, ce à quoi il a répondu avec acerbe qu’il serait probablement infructueux s’il le faisait.

Alors que Stevens n’a peut-être pas eu beaucoup de chance avec les nouveaux entraîneurs de rides offerts dans la saison NBA 2019-2020, avec un peu de chance, il pourra essayer quelques autres.

Mais comme pour tant de choses en ce moment, jusqu’à ce que cela devienne une possibilité légitime, les Celtics et le monde doivent attendre et espérer que les choses avancent dans un type de défi beaucoup, beaucoup plus grand.

.