Brad Stevens s’exprime sur le mini-marasme de Jayson Tatum

Après avoir déchaîné les scores depuis la pause des All-Star, la star des Boston Celtics, Jayson Tatum, a eu une apparence plutôt docile lors des deux derniers matchs de l’équipe.

L’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, n’est pas du tout alarmé par cette mini-crise, affirmant que la défense des autres équipes est tout simplement plus bloquée sur le talentueux joueur de 22 ans.

“Ils sont physiques, ils sont connectés, ils sont prêts à partir”, a décrit Stevens sur les défenseurs de Tatum, selon Sean T. McGuire de NESN.com.

“Ils sont sur son pick-and-roll. Ils sont plus actifs avec des mains hautes et lanceront un blitz occasionnel sur le pick-and-roll, mais pas de course et de sauts comme nous l’avons vu avec les Lakers, pas de pièges super durs” comme nous l’avons vu dans certains des autres jeux, y compris le jeu Cavs où il les a très bien gérés. Mais les meilleurs défenseurs sont sur lui à chaque match », a-t-il expliqué.

Jayson Tatum a fait sa première équipe d’étoiles le mois dernier et a rapidement prouvé pourquoi il avait mérité le signe de la tête. Il a enregistré cinq nuits consécutives de plus de 30 points et a marqué plus de 20 dans 18 de ses 20 derniers matchs.

Le produit Duke, cependant, est revenu sur terre lors des deux derniers matchs des Celtics – ce qui, curieusement, a entraîné des pertes.

Tatum a tiré un total de 15 contre 41 sur le terrain (36,6%) lors des défaites décevantes des Celtics contre l’Utah Jazz et l’Oklahoma City Thunder. Contre OKC, il était 8 sur 22 sur le terrain.

Au lieu de le considérer comme un revers, Stevens a déclaré qu’il l’utilisait comme un défi pour Tatum pour améliorer encore son jeu.

“C’est pourquoi chaque fois que je lui en parle, je dis toujours:” Est-ce que cela ne vous incite pas encore plus à respecter les meilleurs? ” C’est difficile », a déclaré l’entraîneur des Celtics.