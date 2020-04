Bradley Beal compare Rui Hachimura à Kawhi Leonard

Il y a eu des moments tout au long de la saison 2019-20 NBA où Bradley Beal était visiblement frustré. Le gardien de tir des Wizards de Washington est devenu nucléaire après la pause des étoiles après un snob perçu. Cela comprenait une paire de performances de 50 points dans des matchs consécutifs contre les Chicago Bulls et les Milwaukee Bucks. Mais les sorciers continuaient de perdre, et Beal n’hésitait pas à cacher sa déception.

Cependant, la vérité est que Beal a beaucoup de respect pour ses jeunes coéquipiers des Wizards. Il a particulièrement loué l’attaquant recrue Rui Hachimura.

Lors d’une apparition sur le podcast “The Lowe Post” de Zach Lowe, Beal a déclaré que Hachimura “joue comme” la star des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard:

“Il n’est pas Kawhi, mais il joue comme lui”, a déclaré Beal. «Il a un haut plafond. Il n’est pas vraiment un quatre. On peut vraiment le transformer en trois. Nous pouvons faire de lui un meneur de jeu. Il peut poster des petits gars. Il peut garder des gars plus gros. Il est très polyvalent à bien des égards. Je l’aime. C’est un bourreau de travail. Je ne sais pas à qui il est vraiment comparable, car son plafond est si haut. “

Hachimura est plus un attaquant hybride avec un formidable athlétisme.

Le natif de Toyama, au Japon, affiche une moyenne de 13,4 points et 6,0 rebonds tout en tirant à près de 48% depuis le sol.

Il y avait eu des inquiétudes sur la capacité de Hachimura à garder la tête avant le repêchage de la NBA 2019. Mais la polyvalence mentionnée par Beal l’a aidé à basculer sur les petits attaquants opposés, si nécessaire.

Hachimura a un bon jeu de jambes dans le poteau et il fait également face vers le haut, en utilisant sa rapidité pour essayer de créer de l’espace ou d’atteindre la jante. Les Wizards pourraient bénéficier encore plus si Hachimura peut affiner son coup de périmètre, car il tirait un peu plus de 27% au-delà de l’arc avant la suspension du jeu.