Bradley Beal, rachat pour ne pas être All Star, saison historique

La NBA Il a le pouvoir d’avoir des concurrents nés, des joueurs qui, blessés dans leur fierté, élèvent leur niveau à un statut supérieur. C’est ce qu’il fait Bradley Beal cette saison Le joueur franchisé du Assistants de Washington Il a résisté dès le début pour tergiverser au cours de cette saison et parcourir la piste en équipe sans apparemment aucune impatience de compétition. Loin de pouvoir opter pour celui-ci ou rechercher un gain personnel, Beal est devenu un chef spirituel et a transmis à ses coéquipiers et à son entraîneur l’intention et le désir de se battre pour entrer en playoffs. Est déjà le deuxième meilleur buteur de la ligue, seulement derrière James Harden, et chaque soir est une exposition de caractère et de talent.

Cette attitude de rage qui semble être son moteur ignifuge redoubla quand n’a pas été convoqué pour le All Star. Bradley compte déjà 18 matchs avec au moins 25 points. Mais c’est que son score moyen ne fait qu’augmenter et au cours des cinq derniers matchs ne tombe pas de 30 points, après avoir enchaîné deux de plus de 50. Curieusement, dans ces deux son équipe a perdu, et la défaite n’est pas acceptable pour Cette version de l’escorte. “Honnêtement, je me fiche de la façon dont je joue si l’équipe perd. Nous avons un dossier de 1-9 contre quand j’ajoute plus de 40 points, c’est dévastateur. Je vais sur la piste pour gagner, pas pour faire de bons chiffres”, commenté.

AVOIR UNE NUIT BRADLEY BEAL! —-

– 34 points

– 8 passes décisives

– 5 vols

– 2 rebonds # WizWarriors | @ RealDealBeal23 pic.twitter.com/sf0SWJ02KZ

– Washington Wizards (@WashWizards) 2 mars 2020

Votre coach, Scott Brooks, s’est débarrassé des éloges pour son joueur. “Je suis ici depuis quatre ans et cela ne fait que s’améliorer. Il est inintelligible qu’il ne soit pas dans le All Star, mais il prouve qu’il est une grande star. Il est un vrai gagnant et atteint cette cohérence dans son jeu que seuls les meilleurs ont.” , il trouve toujours un moyen d’aider l’équipe et de motiver ses coéquipiers “, a expliqué l’entraîneur. Bradley Beal Il cumule déjà une moyenne de 30,4 points en 35,8 minutes de moyenne par match, ayant également un record non négligeable en passes décisives: 6.1. Joueur total qui fait l’histoire et construit un héritage important. Assistants de Washington Il s’agit de quatre matchs des séries éliminatoires, et en cas de les atteindre, ce serait un énorme prix pour la persévérance de cet homme.

.