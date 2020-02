Bradley Beal réagit en étant 1er à des matchs consécutifs de 50 points depuis Kobe Bryant

Le talent des Wizards de Washington, Bradley Beal, a récolté 55 points dans un autre effort marquant, marquant cette fois-ci une étroite défaite en prolongation contre les Milwaukee Bucks. Il a maintenant marqué 108 points depuis qu’il a perdu 53 points dimanche soir lors d’une défaite contre les Chicago Bulls, devenant ainsi le premier joueur à marquer 50 matchs au cours des soirées consécutives depuis la légende de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

Le regretté Bryant a eu une célébration de la vie lundi, à laquelle ont assisté bon nombre de ses amis, de sa famille et de ses électeurs de la NBA.

Le gardien des Wizards n’était pas au courant du point de repère statistique, mais a noté à quel point Bryant a eu un impact tout au long de sa carrière en tant que l’un des meilleurs buteurs de tous les temps:

“C’est fou. Je ne le savais pas », a déclaré le talent des Wizards lors de l’invitation au jalon de Bryant. “C’est qui était Kobe, mec. C’était sa motivation et cette cérémonie d’aujourd’hui a de nouveau ramené les larmes et les sentiments. Je pense que tout le monde a regardé et c’était spectaculaire…

«Son héritage restera à jamais. Une chose que j’ai appris à respecter à propos de Kobe est que ce n’est pas sur le nombre de points que j’ai marqués, ce n’est pas sur le nombre d’étoiles que j’ai faites, mais pas sur le nombre d’équipes All-NBA que je fais, car à la fin de la journée, quand je serai parti d’ici, vous ne vous en souviendrez pas, vous ne vous en soucierez pas non plus. J’ai l’impression que l’impact que vous laissez avec vos coéquipiers et tout le monde autour de vous est ce qui est le plus important. “

Bradley Beal parle du fond du cœur d’être le premier joueur depuis Kobe à marquer plus de 50 points sur des nuits consécutives:

“Son héritage restera à jamais”

(via @WashWizards) pic.twitter.com/3qJUZ6sCCn

– Sports Illustrated (@SInow) 25 février 2020

Les deux matchs de 50 points du gardien des Wizards ont été perdus – bien que personne ne remette en question son désir de gagner après avoir manipulé une charge aussi lourde.

Il est maintenant deuxième de la ligue en marquant avec une moyenne de 30,1 points par match – ce que Bryant a réalisé trois fois en 20 ans de carrière en NBA.