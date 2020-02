Bradley Beal tire sur la NBA sur le calendrier des tests de dépistage de drogue

Le gardien de tir des Wizards de Washington a récemment déchiré. Le joueur de 26 ans de l’Université de Floride a marqué plus de 50 points lors de matchs consécutifs plus tôt cette semaine et avant le match des Wizards contre les Brooklyn Nets mercredi, Beal a été testé contre la drogue par la ligue.

Le gardien de 6 pieds 3 pouces a parlé aux médias de ses tests de dépistage de drogue et a même parlé du plan de match défensif des Nets pour le garder mercredi.

“Je suppose que la ligue ne veut pas que je marque 50 points. J’ai passé un test de dépistage aujourd’hui.”

Bradley Beal a dit qu’il n’avait pas vu une équipe le garder avec un box-and-one depuis le lycée.

Il a dit à Garrett Temple: “Je ne peux pas croire que vous soyez dans cette putain de boîte-et-un.” pic.twitter.com/lpK28dbgbG

– Fred Katz (@FredKatz) 27 février 2020

Le double All-Star est désormais le seul joueur de l’histoire des Wizards à avoir marqué plus de 50 points lors de matchs consécutifs. De plus, avec 30 points contre les Nets, Beal est maintenant l’un des trois joueurs de la NBA à marquer en moyenne 30 points par match, rejoignant Trae Young et James Harden.

Dans l’ensemble, Beal connaît la meilleure saison de sa carrière avec 30,1 points, 6,0 passes décisives et 4,3 rebonds par match tout en tirant à 45,7% sur le terrain et 33% en profondeur.

Même si Beal a une saison de calibre All-NBA, son jeu n’a pas eu beaucoup de succès pour Washington. En 57 matchs, les Wizards ont une fiche de 21-36 – assez bon pour la neuvième place de la Conférence de l’Est, mais toujours quatre matchs en éliminatoires.

Et tandis que Beal fait de son mieux pour donner la victoire à son équipe, les Wizards n’ont que 5-5 dans leurs 10 derniers matchs et vont maintenant entamer une séquence de quatre matchs pour affronter l’Utah Jazz, les Golden State Warriors et les Kings de Sacramento. et Portland Trailblazers.