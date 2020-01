Brandon Ingram et Josh Hart ravis de revenir à Los Angeles contre les Lakers

Pour la première fois depuis leur échange de la franchise en juin, les anciens Baby Lakers de Josh Hart, Brandon Ingram et Lonzo Ball reviendront pour rencontrer les Lakers au Staples Center vendredi. Vendredi matin, lors du tournage, Ingram a parlé de la rencontre avec les Lakers.

«Cela me rappelle de bons souvenirs. C’est l’équipe qui m’a rédigé, qui a réalisé mes rêves. Je me souviens de ma classe de draft et de chaque joueur qui est passé par ici. Ce fut des moments agréables. “

Hart a également jeté un regard affectueux sur son séjour à Los Angeles tout en se demandant ce qui aurait pu être la saison dernière.

“Nous avons eu beaucoup de plaisir. Je pense que beaucoup de gars se demandent si nous n’avons pas eu de blessures l’année dernière (lors de la première saison de Los Angeles avec LeBron James), ce que nous aurions pu faire. Mais c’est toujours l’amour avec les (anciens joueurs des Lakers) et L.A. C’était tellement amusant, les deux années que j’ai passées ici. Ces temps sont derrière moi, donc je dois regarder en avant. Mais ce fut un grand moment. “

L’an dernier, des blessures ont ravagé les Lakers, entraînant une fin décevante, notamment l’échec des éliminatoires. Le trio de jeunes espoirs a été traité quelques mois plus tard pour Anthony Davis et, avec LeBron James, les Lakers sont assis au sommet de la Conférence Ouest.

Le commerce, cependant, a également fonctionné pour les anciens Lakers de la Nouvelle-Orléans. Ingram est au milieu d’une saison en petits groupes, avec une moyenne de 25,3 points par match cette saison. Maintenant en bonne santé, Ball a prospéré, mis en évidence par un triple-double lors de sa dernière sortie. Hart enregistre également une moyenne de points en carrière à 10,9 par match tout en constatant une augmentation de ses tirs à trois points par rapport à la saison dernière.

C’est un accord qui a fonctionné pour toutes les parties (du moins jusqu’à présent) et c’est agréable de ne voir aucune animosité entre les joueurs et leur ancienne franchise.

