Brandon Ingram et Lonzo Ball au sommet de la saison de Jrue Holiday

Le gardien des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Jrue Holiday, a marqué l’histoire de la franchise lors de la victoire contre les Timberwolves du Minnesota. Il semble que même ses plus jeunes coéquipiers ne pouvaient s’empêcher de s’émerveiller de sa performance alors que son coéquipier des étoiles Brandon Ingram et le gardien Lonzo Ball ne tarissaient pas d’éloges sur son effort de la saison.

Holiday a rejoint DeMarcus Cousins ​​et Tyreke Evans en tant que seuls joueurs de l’histoire de la franchise à terminer avec 37 points, neuf rebonds et huit passes décisives dans la victoire 120-107. L’attaquant Brandon Ingram a partagé de nombreux éloges pour ses efforts aux deux extrémités du parquet, via Jim Eichenhofer du site officiel de l’équipe:

«Il était la main chaude. Il a définitivement gardé son rythme, se diriger vers le panier, faire des tirs ouverts, faire des tirs sur le dribble. Et il était vraiment, vraiment bon défensivement. »

Le meneur Lonzo Ball a doublé les commentaires d’Ingram et a même reconnu que Holiday avait fait une grande partie du travail lourd.

«Je veux dire qu’il nous a portés toute la nuit. Pas de déception de sa part aujourd’hui. On pouvait voir du début à la fin qu’il était définitivement déterminé à remporter cette victoire. Il était grand pour nous. »

Il y a certainement beaucoup de vérité dans leurs commentaires. Holiday a été extrêmement productif après avoir marqué ses 37 points sur 13 tirs sur 20. Pendant ce temps, ses efforts dans toutes les facettes du jeu ont aidé à servir d’étincelle indispensable à cette jeune équipe de Pelicans qui cherche à se remettre sur la bonne voie.

Les deux joueurs ont fait un excellent travail en se nourrissant de l’énergie de Holiday. Bien qu’Ingram ait connu un match tranquille sur le terrain avec 15 points, il a quand même fait sentir sa présence avec 12 rebonds, sept passes décisives et un vol. Pendant ce temps, Ball a terminé 18 points, huit passes décisives et deux interceptions tout en fournissant un certain nombre de faits saillants notables.

Bien que les Pélicans aient mis l’accent sur la mise en valeur de leurs jeunes talents, il est clair qu’ils n’ont aucun problème à laisser Holiday prendre le dessus lorsque cela est nécessaire.