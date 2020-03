Brandon Ingram explique son nouveau “ Durag B.I. ” surnom

Dans le cadre d’une récente interview avec The Undefeated, l’attaquant des Pélicans de la Nouvelle-Orléans Brandon Ingram a expliqué pourquoi il était désormais connu sous le nom de «Durag B.I.».

Il existe plusieurs grands surnoms dans le paysage de la NBA. Par exemple: “The King” est avec les Lakers, “The Slim Reaper” a fait équipe avec “Uncle Drew” à Brooklyn, “The Greek Freak” se répétera probablement comme MVP, et “The Klaw” est avant et au centre -appelé “Battle for LA”

Pour Ingram, tout tourne autour du durag. En fait, il en a été aperçu plusieurs fois au cours de cette campagne.

“Durag B.I”, a déclaré Ingram, via The Undefeated.

“J’ai entendu des gens m’appeler” Durag B.I. “à quelques reprises pendant les matchs et pendant les entraînements”, a ajouté Ingram. «Ce pourrait être ma signature. Je ne me fatigue pas trop à moins que ce ne soit le moment du match. “

Échangé aux Pélicans dans le cadre de l’accord d’Anthony Davis, Ingram s’avère être un élément clé de la rotation de sa nouvelle équipe. En 53 matches avec les Pélicans jusqu’à présent, Ingram a accumulé des moyennes de 24,6 points sur 47,1% des tirs depuis le terrain (39,3% depuis au-delà de l’arc), 6,2 rebonds, 4,3 passes décisives et un vol de vol en 34,1 minutes par sortie. Notamment, ses moyennes de points, de rebonds et de passes décisives sont toutes des records de carrière.

Ingram a expliqué plus en détail pourquoi il portait toujours des durags:

“C’est pour mes cheveux, pour garder mes cheveux en bas”, a déclaré Ingram à The Undefeated. «C’est quelque chose que j’avais l’habitude de faire quand j’étais petit quand j’avais des tresses. J’aimais faire vibrer les durags. J’ai eu des vagues alors j’ai secoué le durag pour garder mes cheveux bas. »

Durag ou pas, Ingram profite de la meilleure saison de sa carrière. Le jeune essaie de faire entrer les Pélicans dans les séries éliminatoires, mais la défaite de mardi soir contre les Timberwolves du Minnesota n’a pas aidé les choses. La Nouvelle-Orléans a une fiche de 26-35 cette saison.