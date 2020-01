Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart reviennent

Les Los Angeles Lakers affronteront Brandon Ingram, Lonzo Ball et Josh Hart pour la première fois à Los Angeles lorsqu’ils affronteront les New Orleans Pelicans.

Malgré le piètre bilan des Pélicans, ils ont remporté quatre matchs de suite et n’ont perdu contre les Lakers que de quatre points lors de la dernière rencontre de ces deux équipes. Depuis lors, les Pélicans sont devenus beaucoup plus sains et ont commencé à tenter d’effacer une séquence de 13 défaites en remportant cinq de leurs six derniers matchs.

Les Lakers, quant à eux, ont bien rebondi après leur séquence de quatre défaites consécutives. Ils ont remporté trois matchs consécutifs par une moyenne de 10 points, dont une incroyable victoire de 108-95 contre les Mavericks de Dallas.

Alors que les Lakers affrontant une équipe de 12 matchs sous .500 ne seraient normalement pas une préoccupation, les Pélicans joueront avec beaucoup plus d’émotion que leur jeu moyen. Ingram, Ball et Hart essaieront tous de prouver quelque chose lors de leur premier match et il ne serait pas surprenant de voir un ou plusieurs d’entre eux avoir un jeu incroyable.

Le plus probable d’entre eux est Ingram, qui met en place des numéros de type All-Star lors de sa première saison avec les Pélicans. Il a une moyenne incroyable de 25,3 points, 7,0 rebonds et 3,9 passes décisives tout en tirant 49,1% du terrain, 40,9% de la ligne des trois points et 85,7% de la ligne des lancers francs.

Compte tenu de la petite taille de l’alignement de départ normal des Pélicans, Ingram peut être associé à Anthony Davis pour une partie de ce jeu, un défi qui sera intéressant à regarder pour le découvrir au fur et à mesure que le jeu progresse.

En ce qui concerne les blessures, les deux équipes seront relativement en bonne santé pour ce match. Alex Caruso ne jouera pas avec l’étanchéité au mollet qui l’a tenu à l’écart de la majeure partie du match du Nouvel An contre les Phoenix Suns. Les Pélicans ne seront sans Zion Williamson qui continue de s’asseoir avec une déchirure de ménisque du camp d’entraînement.

Les Lakers et les Pélicans sont un véritable choc des styles, les premiers utilisant une taille et une longueur écrasantes pour arrêter les adversaires. Les pélicans jouent régulièrement de petites balles en utilisant la vitesse et le mouvement pour s’en sortir. Les deux équipes sont enthousiastes à l’idée de jouer à ce jeu, donc ce sera amusant de voir quel style de jeu fonctionne le mieux en ce moment.

Los Angeles Lakers (27-7) contre New Orleans Pelicans (11-23)

19 h 30 PT, 3 janvier 2020

Staples Center, Los Angeles, Californie

TV: ESPN, Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: LeBron James

SG: Avery Bradley

SF: Danny Green

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Rajon Rondo

Pélicans projetés à partir de la gamme:

PG: Lonzo Ball

SG: Jrue Holiday

SF: JJ Redick

PF: Brandon Ingram

C: Derrick Favors

Réserves clés: E’Twaun Moore, Josh Hart, Jahlil Okafor, Kenrich Williams