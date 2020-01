Brett Brown a eu des flashbacks de JJ Redick regardant Furkan Korkmaz

Les Philadelphia 76ers avaient besoin d’un tireur. Ils avaient besoin de quelqu’un qui pouvait entrer et donner à l’équipe une étincelle quand cela était nécessaire et quelqu’un qui pouvait répandre la parole. Ils ont perdu cela au cours de l’été lorsque JJ Redick a signé avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, mais ils l’ont peut-être retrouvé à Furkan Korkmaz.

Dans la victoire de 100-89 de vendredi sur les Bulls de Chicago, Korkmaz a marqué un sommet en carrière de 24 points tout en abattant six tirs de loin et les Sixers l’ont traversé en deuxième mi-temps où il a marqué 18 de ses points. L’entraîneur Brett Brown a dépoussiéré l’ancien livre de jeu Redick et a utilisé Korkmaz à sa place.

“Pour nous de le voir entrer et faire des choses comme JJ et avoir ce type de bombardier, c’était différent”, a déclaré Brown. «Nous l’avons mis dans un tas de choses. Nous avons couru cinq parties d’affilée en allant vers lui comme si j’avais des flashbacks de JJ. Comme si nous avions sauté dans le package de JJ. “

Un grand nombre des anciens packages Redick impliquent beaucoup de transferts de dribble et lui permettant de simplement tirer dessus. Vendredi, les Sixers ont joué quelques matchs comme celui-là pour laisser à Korkmaz l’espace nécessaire pour obtenir les tirs nécessaires à son attaque.

“Il a changé le jeu”, a ajouté Brown. «Il nous a donné une étincelle et que ce soit le 3-balles, je ne me souviens pas que JJ ait trempé comme ça. J’ai oublié celui-là, mais le tir prolongé et les points rapides bam, bam, bam ont alimenté notre défense. »

Philadelphie n’a pas été en mesure d’exécuter ce type d’infraction avec ce groupe en raison de l’absence d’un tireur d’élite comme Redick, mais cela aide quand Korkmaz peut avoir ce type de jeu. Brown a admis que le livre de jeu était si vieux qu’il avait des boules de naphtaline dessus.

“Lorsque vous choisissez qui a la capacité de régler les écrans ou de glisser les écrans, vous courez à reculons et vous devez tourner les épaules et être au carré et équilibré et avoir la capacité de tirer ce plan. C’est un coup dur à tirer », a expliqué l’entraîneur sur Korkmaz. «Nous l’avons mis dans cette action qui était en quelque sorte oint pour JJ. Il y a comme de la poussière dessus, des boules de naphtaline, mais on en sort du placard et il a très bien réussi. »

Cela vient après que Korkmaz ait fait de gros tirs de profondeur dans la victoire de mercredi sur les Brooklyn Nets, ce qui lui donne beaucoup de confiance pour aller de l’avant. Ils entameront un road trip samedi contre les Knicks de New York où ils chercheront à faire demi-tour sur la route où ils ont eu leurs batailles.

