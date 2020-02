Brett Brown a le défi de transformer les infractions Ben Simmons-Joel Embiid

Les Philadelphia 76ers vivent dans deux mondes. Il y a le monde de Ben Simmons où tout fonctionne à une vitesse vertigineuse et il peut utiliser ses cadeaux pour aller au panier à chaque fois et il y a le monde de Joel Embiid où les choses sont ralenties et il peut utiliser sa domination sur le bloc inférieur et marquer l’un ou l’autre ou être encrassé.

Alors, comment l’entraîneur Brett Brown essaie-t-il de trouver cet équilibre? Ce n’est pas facile avec les pièces entourant leur duo All-Star qui ne s’intègrent pas exactement dans le puzzle. C’est le défi auquel Brown doit faire face avec ce groupe alors qu’il cherche toujours à trouver l’identité de l’équipe.

“Voici pour moi les faits”, a déclaré Brown lundi matin. “Tout est question de qui sommes-nous? Comme quelle est notre identité? Je pense qu’il y avait une scène où Joel était avec nous, on jouait plutôt bien. Nous avons beaucoup joué avec lui et il a fait du quart de gym. Je pense qu’il a connu sa meilleure année en passant par des équipes doubles en poste depuis qu’il a joué en NBA. “

Quand Embiid est capable de se frayer un chemin dans la poste, de bonnes choses se produisent généralement. Il a une moyenne de 0,764 points par touche de poteau qui se classe deuxième de la ligue derrière seulement Montrezl Harrell des Los Angeles Clippers. Lorsqu’il est à son meilleur état de santé, il est soit un seau, soit une faute dans le poteau.

Lorsqu’il a été absent pendant neuf matchs avec le ligament déchiré dans la main gauche, les Sixers ont dû se concentrer davantage sur le monde de Simmons et travailler avec lui et Josh Richardson en tête de l’offensive. Avec Embiid maintenant de retour, le défi de transformer leurs jeux ensemble et de trouver une unité cohérente.

“Il se blesse et nous pivotons vers cet autre groupe qui a commencé à trouver un peu de rythme pas avec Joel”, a ajouté Brown. “Voici que Joel revient et que vous essayez de transformer ces deux mondes, puis J-Rich est sorti. Pendant ce temps où Jo est sorti, nous avons juste commencé à jouer à une vitesse ultra avec Ben jouant en descente comme s’il était en colère contre quelqu’un. Nous avons vu des performances à couper le souffle, des dunks et des défenses qui s’effondraient et trouver des gens et tout le monde s’est contenté de jouer avec lui. »

Ceci est un autre vrai point. Simmons a récolté en moyenne 21,6 points, 9,3 rebonds, 7,9 passes décisives et 2,3 interceptions au cours de ces neuf matchs alors que les Sixers ont joué à un rythme plus soutenu. Philadelphie veut maintenir la vitesse et le style effrénés de Simmons lui permettre de contrôler les choses en début d’attaque tout en ralentissant et en jouant avec Embiid et en lui permettant de poster.

“Nous voulons maintenir cela, mais il y a un équilibre entre les autres choses”, a poursuivi l’entraîneur. “Ma conviction est que c’est en quelque sorte délimité dans un monde à faire ou à manquer. Au début de l’offensive, c’est le gymnase de Ben. Décoller, retrouver Ben et jouer en descente Ben et je pense que dans cet environnement, il a une mentalité où il commet des fautes et nous courons avec lui. “

Cela peut arriver lorsque les Sixers forcent des revirements et sortent et courent, ce qu’ils n’ont pas fait lors de la défaite embarrassante de lundi contre le Miami Heat, mais que se passe-t-il lorsque le ballon entre dans le panier?

“Ensuite, tout d’un coup, le ballon va dans le panier, c’est un peu plus lent”, a poursuivi Brown. “Il y a une réalité qui arrive où Joel ne peut pas entrer avec six touches de peinture. C’est ce qu’il avait contre les Celtics, ça ne peut pas arriver. Avant sa blessure, il était en moyenne de 12 avec une croissance de ma part pour essayer de l’augmenter jusqu’à 15. »

Si les Sixers doivent atteindre leur championnat lorsque les séries éliminatoires se déroulent, ils auront besoin des deux mondes pour se mailler et se transformer en une seule unité. Ils doivent trouver cet équilibre entre jouer rapidement avec Simmons sur le sol ouvert et ensuite permettre à Embiid de travailler quand il le peut. Les quatre tentatives de tir qu’il a eues en seconde période de lundi ne peuvent pas se produire.

“Nous savons à quoi ressemblent les séries éliminatoires”, a conclu Brown. “C’est tout dans cet environnement que nous essayons de grandir et je pense que Ben a été incroyable en audience publique et je pense qu’il a été très bon pour comprendre ce qui est à nos portes pour transformer ces mondes.”

Les Sixers ont encore quelques mois pour tout arranger avant le début des éliminatoires. C’est là que réside le véritable test pour cette équipe et, très probablement, décider du sort de Brown en tant qu’entraîneur des Sixers.

.