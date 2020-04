Brett Brown a menacé Ben Simmons de banc parce qu’il n’avait pas tiré

Comme tout le monde le sait, la grande et vraiment la seule critique du jeu du gardien des Simers des Philadelphia 76ers Ben Simmons est son manque de tir. Il fait tout le reste au niveau élite, mais tout le monde est concentré sur son pull.

C’est une partie absolument importante du jeu. Les Sixers ont besoin de quelques espaceurs au sol pour s’assurer qu’ils peuvent avancer dans leur quête vers un championnat NBA et le tir de Simmons va débloquer beaucoup de choses pour eux offensivement.

Simmons a réussi deux tirs à trois points au cours de la saison 2019-2020, les deux premiers de sa carrière, et après avoir fait son deuxième, l’entraîneur Brett Brown a déclaré qu’il voulait qu’il prenne au moins un pointeur à trois par match. Malheureusement, cela ne s’est jamais produit et il fut un temps où Brown envisageait de placer son meneur vedette.

Dans une interview avec Jackie MacMullan d’ESPN, Brown lui a dit:

“J’ai dit à Ben: ‘Si tu ne veux pas tirer, est-ce que je te bancs? Parce que je peux le faire », dit Brown. «Nous aurions pu emprunter cette voie ou continuer à le coacher en ce qui concerne l’espacement. Nous avons travaillé sur la possibilité de l’utiliser comme un choix pour tirer sur les 3, attraper et partir, entrer dans la peinture ou trouver quelqu’un d’autre. «Tout cela a été discuté. J’ai choisi de prendre ce chemin. Je pense que ce n’est qu’à l’avenir que nous pourrons vraiment évaluer si c’était la bonne. En attendant, il est double All-Star, un enfant qui est passé d’un collège 4 à un meneur de la NBA. Son histoire est sacrément bonne. “

Personne n’aurait blâmé Brown s’il l’avait mis sur banc. Bien sûr, il est extrêmement talentueux et sa présence sur le banc plutôt que sur le sol nuirait à la performance globale de l’équipe, mais un message doit lui être envoyé. Au lieu de cela, Brown a décidé d’être enseignant et de lui apprendre à espacer le sol en attaque et à lui faire un rouleau dans le jeu de pick-and-roll.

C’est un travail admirable de Brown dans le grand schéma des choses. Mettre un gars comme Simmons en banc aurait pu avoir de graves répercussions et au lieu de suivre la voie radicale, il l’a fait asseoir et l’a entraîné. C’est le signe d’un bon entraîneur.

Le tournage viendra avec Simmons. Les fans devront simplement rester patients.

